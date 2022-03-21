"Ідіть додому, йдіть живими": Хливнюк з тероборони звернувся до окупантів

Соліст групи Бумбокс Андрій Хливнюк, який зараз в лавах територіальної оборони, звернувся до російських окупантів і вкотре закликав їх покинути Україну.

В Україні йде 26-й день кровопролиття. Вокаліст Бумбоксу продовжує обороняти Батьківщину. Також він записав нове відеозвернення до окупантів. Музикант просить росіян нарешті одуматись.

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"Якщо ви якимось чином опинилися в Україні, якимось чином були спрямовані сюди вбивати і грабувати, і не хочете цього, розумієте, що у цього злочину немає терміну давності, здавайтеся в полон і складіть зброю. Ідіть додому, йдіть живими і здоровими до своїх родин", – сказав Хливнюк.

Радимо окупантам прислухатись до слів лідера гурту Бумбокс і залишити нашу країну у спокої. Їм ніколи цього злочину ніхто не пробачить!

"За кілька тижнів опору фашистській федерації денацифікувати вдалося лише дитячі садки, житлові будинки. Захопити вдалося кілька доріг, на яких вас палять, як бабусі листя восени чи навесні", – додав він.

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