Знамениту картину Далі знайшли в комісійному магазині

Співробітниця комісійного магазину в американському місті Кітті-Хок у штаті Північна Кароліна випадково серед товару виявила картину Сальвадора Далі.

Жінка відбирала картини перед тим, як розмістити їх на полицях торгового закладу.

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Одна з художніх робіт привернула її увагу, і вона віднесла її на експертизу в арт-галерею. Власниця галереї визначила, що акварель – це робота знаменитого іспанського живописця Сальвадора Далі. Малюнок навіть має підпис автора олівцем. На картині зображені жінка в одязі блакитного кольору і чоловік у червоному.



Комісійний магазин продав твір мистецтва за 1200 доларів. Вторговані кошти планується направити людям, постраждалим від домашнього насильства і работоргівлі.

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