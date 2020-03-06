На Острові Пасхи пікап врізався у священну статую моаї

Чилієць на пікапі врізався в одну зі знаменитих кам'яних статуй моаї на Острові Пасхи, завдавши пам'ятці "невимовного" збитку. При аварії також постраждала платформа, на якій стояла статуя.

Чоловіка заарештували у неділю (1 березня) і звинуватили в пошкодженні національного пам'ятника. Мер острова закликав заборонити використовувати транспортні засоби поруч з відомими спорудами.

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Близько 1000 кам'яних статуй, відомих як моаї, розкидані по всьому Острову Пасхи, який місцеві називають Рапануї. Корінні жителі вірять, що в моаї зберігається дух їхніх видатних предків, і вважають статуї живим втіленням родичів.

Як відомо, моаї – це священні споруди, які мають релігійну цінність для народу рапануї, – сказав Каміло Ропу, президент громади Мау Хенуа, яка доглядає за моаї. – Подібне – не просто жахливо, це образа живої культури, яка останні кілька років боролася за відновлення своєї історичної й археологічної спадщини.

Мер острова, Педро Едмундс Паоа, вважає, що зіткнення, мабуть, сталося у результаті відмови гальм. За його словами, інцидент продемонстрував необхідність суворішого контролю трафіку на Острові Пасхи.

З 2012 року населення острова зросло з 8 000 до 12 000 людей. Крім того, щомісяця сюди приїжджають близько 12 000 туристів. Така кількість людей створює непосильне навантаження на місцеву інфраструктуру, а крім того – негативно впливає на стан кам'яних статуй.

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