Почерк Тараса Шевченка: шрифт, яким писав поет

У мережі став доступний шрифт Kobzar KS, який відтворює почерк Тараса Григоровича. Ви зможете писати, наче Шевченко. Читайте далі та дізнайтеся, як звантажити такий шрифт.

Тепер інтернет-користувачі зможуть використовувати шрифт-почерк Тараса Шевченка в MS Word. З нагоди дня народження поета можна завантажити шрифт, який допоможе вас писати його почерком.

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Шрифти Kobzar KS – кириличний почерк Тараса Шевченка

Корисно те, що цей шрифт можна використовувати не лише у програмах Word, але й у Gimp, Photoshop та будь-яких інших програмах, які є на вашому комп'ютері. Тобто вам потрібно завантажити на ваш гаджет цей безкоштовний шрифт і він буде доступний у всіх програмах.

Як виглядає шрифт Kobzar KS

Як завантажити та встановити шрифт Kobzar KS:

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