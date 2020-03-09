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Почерк Тараса Шевченка: шрифт, яким писав поет

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почерк Шевченка - фото 1
почерк Шевченка

У мережі став доступний шрифт Kobzar KS, який відтворює почерк Тараса Григоровича. Ви зможете писати, наче Шевченко. Читайте далі та дізнайтеся, як звантажити такий шрифт.

Тепер інтернет-користувачі зможуть використовувати шрифт-почерк Тараса Шевченка в MS Word. З нагоди дня народження поета можна завантажити шрифт, який допоможе вас писати його почерком.

І ще: Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті

Шрифти Kobzar KS – кириличний почерк Тараса Шевченка

Корисно те, що цей шрифт можна використовувати не лише у програмах Word, але й у Gimp, Photoshop та будь-яких інших програмах, які є на вашому комп'ютері. Тобто вам потрібно завантажити на ваш гаджет цей безкоштовний шрифт і він буде доступний у всіх програмах.

Як виглядає шрифт Kobzar KS

Почерк Тараса Шевченка: шрифт, яким писав поет - фото 390999

Як завантажити та встановити шрифт Kobzar KS:

До теми: Заповіт Шевченка: текст, аналіз та пісня "Як умру то поховайте"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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