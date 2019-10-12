Знаменитості читають злобні коментарі про себе: кумедне відео

У телешоу Джиммі Кіммела знамениті і не дуже голлівудські актори час від часу читають гидоти, які пишуть про них в інтернеті.

Ведучий популярного вечірнього шоу Джиммі Кіммел вигадав дуже своєрідну розвагу: майже кожен гість його програми зачитує злісний твіти про самого себе вголос, а все це фіксує камера.

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Зенден, Джейк Джилленхол, Кім Кардашян, Джефф Голдблюм і інші читають найбільш образливі твіти для глядачів. От так і треба боротися з грубістю, адже з боку вона виглядає скоріше смішно. Публіка спостерігає за реакцією знаменитостей на образи (або на гірку правду). Іноді це просто мовчання, іноді сміх, іноді якась дотепна відповідь.

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