Три захоплюючі фільми, які скрасять найнудніший вихідний

Не знаєте, чим зайнятися у свій вихідний або в будні після роботи? Найкращий спосіб, який гарантовано розжене тугу – це крутий захоплюючий екшн!

24 години на життя

Ітан Хоук береться за небезпечну справу, і гине на завданні. Але замовник знову повертає його до життя, бо вважає, що якщо взявся за роботу, то її потрібно закінчити!

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Однак оживив він нашого кілера тільки на 24 години. І за цей час він має не тільки виконати завдання, а й встигнути зробити всі свої справи, перш ніж піти назавжди. Фільм не тільки чудовий бойовик, а й якісна зворушлива драма, яка змушує задуматися про життя. Елемент фантастики теж потішить вас.

Вітряна річка

У цьому фільмі хоч і не так багато динаміки, але він затягує. Хороший детектив з красивою природою. У індіанській резервації пропадає дівчина, пізніше її знаходять замерзлою на смерть в снігах. Очевидно, що вона від когось тікала. Тільки от ФБР немає діла до цієї справи, бо на перший погляд здається, що вона просто замерзла. Агентство відправляє на розслідування свого найбільш недосвідченого новачка...

З Парижа з любов'ю

Джеймс веде нудне правильне життя і працює помічником посла США у Франції. Але в глибині душі він розумів, що призначений для ролі крутого спецагента, щоб отримувати пригодницькі завдання і рятувати світ від лиходіїв. І до його нещастя бажання збулося! Джеймсу дають завдання, але тільки вже бойове. І в помічники приставляють відбитого на всю голову Чарлі Векса. І разом вони рознесуть половину Парижа!

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