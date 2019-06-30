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Знаменитому Тауерському мосту у Лондоні виповнилося 125 років

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Лондонський Тауерський міст - фото 1
Лондонський Тауерський міст / planetofhotels

У неділю, 30 червня, лондонський Тауерський міст відзначає 125-річний ювілей. З нагоди свята мосту приурочили костюмовані вистави, виставку фотографій та симпозіуми.

Розвідний міст над Темзою був урочисто відкритий 30 червня 1894 року принцом Уельським, який згодом став королем Едуардом VII, і його дружиною Олександрою.

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Тауерському мосту – 125 років - фото 337289
Тауерському мосту – 125 років

Як заявив директор моста Кріс Ерлі, за 2018 рік споруду відвідали 865 тисяч осіб. Він зазначив, що йдеться тільки про тих людей, які купили квиток, щоб піднятися на розташовані на висоті 43,5 м пішохідні галереї. Лише за перший рік з моменту введення в дію міст розводили близько шість тисяч разів, саме тому для людей були зведені галереї, щоб, не втрачаючи часу, перетинаючи Темзу.

Зараз, з урахуванням зменшення обсягів судноплавства, міст розводиться набагато рідше – близько 850 разів на рік. Робиться це винятково за запитом власників великорозмірних судів, який потрібно зробити за 24 години.

Організація, що управляє мостом, проводить низку заходів, приурочених до 125-річного ювілею. Серед них – костюмовані вистави, виставка фотографій, симпозіуми.

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Джерело: chinadaily
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