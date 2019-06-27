Як виглядає один з найменших островів у світі: атмосферні фото

У 1950 році американська сім'я Сайзленд придбала невеликий шматок суші в архіпелазі островів на річці Святого Лаврентія уздовж кордону Канади і США. Вони назвали свій острів Just Room Enough Island і побудували на ньому житловий будинок.

Крім будівлі, на острові площею близько 306 м² вміщується дерево і маленький майданчик для пікніка. В деякі сезони рівень води підвищується, вона підходить майже до самих дверей, і власникам будинку доводиться прибирати садові стільці, щоб їх не змило в річку.

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Будинок планувався як місце для відокремленого заміського відпочинку, однак задумам завадили туристи: по річці проходить маршрут численних круїзів, учасники яких постійно фотографують місцеву визначну пам'ятку. Тому у мережі з'явилося безліч атмосферних знімків незвичайної місцини:

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