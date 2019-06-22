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Британець трансформував свою квартиру у стилі 1930-х років
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Інтер'єр будинку 36-річного Аарона Вайтсайда з Великобританії витриманий у типовому англійському стилі 30-х років. Це немов неймовірна "капсула часу", потрапляючи куди, ніби переносишся у довоєнну епоху. Єдиний предмет, який не відповідає духу того часу – це радіоприймач 50-х років.
Зараз Аарон Вайтсайд – гордий власник скромного будиночка з трьома спальнями 1937 року побудови. Він купив його у 2007 році за 87 тисяч фунтів. Зовні його помешкання виглядає цілком звичайно, але зайшовши всередину, то ніби потрапляєш в машину часу. Всі старовинні меблі, кухонне начиння, камін, пилосос, газові лампи та багато іншого – занурює будь-кого, хто переступить поріг будинку, в давно минулу епоху.
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Вітальня містера Вайтсайдв з вугільним каміном і німецькими шпалерами 30-х років, які обійшлися йому по 100 фунтів за рулон. Ліжко, камін, ванна, раковина, пральна машинка, пилосос, електроплита, весь кухонний інвентар, буфет і навіть декоративні маски – все це в будинку Вайтсайда з довоєнних часів. Щоб бути послідовним, від телевізора і холодильника чоловік відмовився.
Аарон мріяв про такий будинок з раннього дитинства: його захоплення довоєнною епохою почалося ще у п'ятирічному віці. За спогадами чоловіка, ще в дитинстві під час поїздок з бабусею він любив ходити по барахолках і розглядати старі предмети. З того часу він поступово захопився ретро-стилем і таким незвичайним способом життя.
Британець настільки відданий ідеї, що навіть готує їжу винятково за старовинними рецептами.
Першими речами, які я купив, стали газові лампи, старенька м'ясорубка, довоєнний пилосос і радіола 1950-х років. Зі своїх придбань особливо пишаюся грамофоном 1937 року випуску. Я завжди перевіряв, чи є куплені мною предмети оригіналом або ж тільки імітацією, – каже Вайтсайд.
Чоловік навіть одягається у стилі 30-х, а також носить модні в ті роки зачіску і бороду і водить автомобіль марки Morris Oxford 1952 року випуску.
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