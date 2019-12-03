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Знаменитий гоночний фургон виставили на продаж за один долар

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Знаменитий гоночний фургон виставили на продаж за один долар - фото 1

Американський аукціонний будинок Iron Horse Auctions з Північної Кароліни має намір продати гоночний фургон P-800 Box Truck, який був зроблений у 2000-х для реклами фірми UPS, що спеціалізується на експрес-доставці і логістиці. Початкова ставка – всього 1 долар.

Фургон створений на базі моделі 1990 року, пробіг якої до моменту перевтілення становив пів мільйона кілометрів. P-800 Box Truck зроблений в стилі гоночних машин серії NASCAR. У розробці фургона брав участь відомий каскадер і гонщик Майк Раян.

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Знаменитий гоночний фургон виставили на продаж за один долар - фото 371840

Стартова ціна лота – всього 1 долар.

Кур'єрський фургон отримав гоночну підвіску. Машину оснастили каркасом безпеки, гоночними приладами, вбудованою системою пожежогасіння і уприскуванням окису азоту. Також незвичайний транспортний засіб має камеру заднього виду з монітором і набір коліс з покришками.

Знаменитий гоночний фургон виставили на продаж за один долар - фото 371837

Знаменитий гоночний фургон виставили на продаж за один долар - фото 371838

Знаменитий гоночний фургон виставили на продаж за один долар - фото 371839

Знаменитий гоночний фургон виставили на продаж за один долар - фото 371841

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Джерело: ironhorseauction
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