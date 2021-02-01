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Знаменитий британський шеф-кухар розповів, як зварити ідеальні спагетті: відеоінструкція
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Варити пасту, здавалося б, найпростіше. Але ні. Для того, щоб у вас вийшли дійсно смачні макарони, потрібно знати кілька секретів. Лайфхаками поділився відомий британський шеф Гордон Рамзі.
Так, Гордон Рамзі запевняє, якщо дотримуватися його інструкції, зі звичайних макаронів можна приготувати вишукане ресторанне блюдо.
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Як правильно готувати пасту: інструкція
Каструля. Ніколи не варіть пасту у маленькій каструлі. Макаронам потрібно багато місця. Використовуйте містку каструлю і достатню кількість води: приблизно 3/4.
Сіль. Завжди додавайте у воду хорошу щіпку солі. Не бійтеся солити, практично вся сіль піде разом з водою.
Вода. Завжди кип'ятіть воду. Пасту слід опускати саме в окріп, щоб уникнути поширеної проблеми з тістом, яке злиплося.
Оливкова олія. Додавайте у воду оливкову олію. Це допоможе уникнути вам злипання макаронів.
Не варто ламати макарони. Навіть якщо вам здається, що вони не помістяться в каструлю, повірте, помістяться. І подивіться на відео, як потрібно опускати їх у воду.
Час. Обов'язково засікайте час приготування і варіть рівно стільки, скільки вказано на упаковці пасти. Періодично акуратно помішуйте воду в каструлі. Згодом ви зможете обходитися без таймера.
Пробуйте. Коли час приготування на годиннику буде підходити до кінця, обов'язково спробуйте пасту на смак. Паста al dente не повинна хрустіти на зубах, при укусі макарони повинні бути відчутно пружними.
Друшляк. Зливайте воду через друшляк, після чого прямо в друшляку посипте пасту сіллю і перцем, додайте оливкову олію і перемішайте. Тепер у вас є прекрасна основа для приготування інших різновидів пасти, наприклад, для карбонара або болоньєзе.
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