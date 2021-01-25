Як легко приготувати плавлений сир для бутербродів: покроковий рецепт з трьох інгредієнтів

Плавлений сир є ідеальним доповненням на сніданки, для бутербродів або як основа на грінки. Купити у магазинах хороший і якісний сир зараз не проблема, оскільки є чималий вибір, але й коштують вони не так вже й дешево. Тож ділимось простим, бюджетним та смачним рецептом домашнього плавленого сиру.

Фахівці розповіли, як приготувати смачний плавлений сир в домашніх умовах, від якого ви будете у захваті.

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Інгредієнти

Жирний сир 15% – 300 г;

Молоко – 40 мл;

Масло вершкове – 25 г;

Сода – 3 г;

Сіль – 1 ч. ложка;

Спеції – до свого смаку.

Плавлений сир в домашніх умовах

Спосіб приготування

З'єднуємо сир з молоком і розм'якшеним вершковим маслом, сіллю і содою. Перебиваємо масу блендером до однорідного стану. Місткість з сирною масою ставимо на водяну баню і варимо приблизно 10 хвилин, при цьому постійно помішуючи. Коли маса стане розплавленою і однорідною, знімаємо з пару. Пробуємо на сіль, якщо треба. Також можна додати в сир різні спеції, мелений часник, зелень, ароматні трави чи паприку. Сир розливаємо в невеликі місткості і залишаємо остигати до кімнатної температури. Накриваємо кришками і ставимо в холодильник до повного охолодження та застигання сиру.

Такий сир можна використовувати як основу для бутербродів та для грінок на сніданок.

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