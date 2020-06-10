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Знаменитий британський кухар розкрив секрет ідеального бутерброда з сиром

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Як приготувати ідеальний бутерброд з сиром - фото 1
Як приготувати ідеальний бутерброд з сиром / pinterest

Легендарний шеф-кухар з Британії Джеймі Олівер розповів своїм шанувальникам секрет, як приготувати ідеальний сендвіч з сиром. Зберігайте цей простий рецепт та насолоджуйтеся смачним сніданком чи перекусом!

По-перше, потрібно два види сиру – чедер і червоний лестер. Вони відмінно плавляться і надають бутерброду неземний смак. Дві скибочки хліба щедро намазуємо маслом з обох сторін. Потім натираємо сир на одну зі скибочок, накриваємо її іншою і кладемо на розігріту сковороду.

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Кожну сторону бутерброда необхідно обсмажити з двох сторін по 3 хвилини. Бажано притиснути хліб чимось важким, щоб процес обсмажування був ефективнішим. Після цього Олівер рекомендує натерти на розпечену сковороду сир і покласти на нього ще сендвіч, а коли він покриється розплавленим сиром з одного боку, повторити цю операцію з іншого. Перш ніж їсти, потрібно почекати пару хвилин, щоб сир трохи охолов.

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