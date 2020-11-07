Знаменитий білий ведмедик Британії уперше відправився у подорож

Дитинча білої ведмедиці, яке народилося у Великій Британії вперше за 25 років, змінило місце проживання. З рідного парку дикої природи Хайленд у Шотландії майже трирічний Хеміш переїхав до Англії. Це була перша подорож ведмедика, під час якої він подолав 640 кілометрів.

Його шотландські вихователі сподіваються, що їх улюбленець приживеться у парку дикої природи графства Йоркшир. Там його присутність виправданіша, адже в йоркширському парку запустили проєкт "Полярний" (Project Polar). Він регулюється Європейською програмою щодо збереження зникаючих видів.

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Хеміш народився у грудні 2017 року. Ці кілька років до самого від'їзду він провів у вольєрі зі своєю матір'ю Вікторією.

З моменту свого народження він став знаменитістю Хайленда. За минулий час у шотландському парку побувало безліч людей, які мріяли побачити маленького полярного ведмедя.

Королівське зоологічне товариство Шотландії (RZSS) з самого початку планувало переїзд ведмедика і його своєчасне відлучення від матері. Рейчел Вільямс, співробітниця парку Хайленд, сказала, що зараз для грайливого дитинчати настав відповідний час, щоб почати самостійне життя. Хоча персонал шотландського парку, звичайно, буде за ним сумувати.

А ось мати ведмедика Вікторія тепер зможе насолодитися спокоєм. У дикій природі дитинчата полярних ведмедів живуть поруч зі своїми матерями від двох до трьох років.

Арктос, батько Хеміша, мешкає в іншій частині шотландського парку. Його персонал не заперечує, що Вікторія й Арктос можуть знову зійтися для продовження роду у наступному році.

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