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В Індії помітили надзвичайно рідкісного чорного тигра: фотофакт
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В Індії фотограф-любитель Сумен Баджпаї зробив знімки рідкісного чорного тигра. Тварину було відмічено у східній частині штату Одіша.
Цей вид під назвою "тигр-меланіст" зустрічається тільки на певній території штату Одіша. Представники цього тигра перебувають на межі зникнення. Індійські вчені заявили, що їх залишилося не більше восьми.
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Своїм незвичайним забарвленням тигри-меланісти зобов'язані дефекту гена, через який чорна шерсть практично повністю приховує помаранчеву.
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Джерело: dailymail
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