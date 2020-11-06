В Індії помітили надзвичайно рідкісного чорного тигра: фотофакт

В Індії фотограф-любитель Сумен Баджпаї зробив знімки рідкісного чорного тигра. Тварину було відмічено у східній частині штату Одіша.

Цей вид під назвою "тигр-меланіст" зустрічається тільки на певній території штату Одіша. Представники цього тигра перебувають на межі зникнення. Індійські вчені заявили, що їх залишилося не більше восьми.

І ще: В Індії знайшли рідкісну черепаху-альбіноса: її порівняли з сиром у чизбургері

Своїм незвичайним забарвленням тигри-меланісти зобов'язані дефекту гена, через який чорна шерсть практично повністю приховує помаранчеву.

Читайте також: У Великобританії побудували перший в світі парк їжаків