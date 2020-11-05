Публіці показали першу панду, народжену у Південній Кореї: миле фото

Першій панді, яка з'явилася на світ у зоопарку південнокорейського міста Йон'ін, виповнилося 100 днів. Співробітники парку розваг Еверленд вирішили відзначити цю подію шумно і весело. На день народження крихітки запросили численних гостей.

Тоді ж оголосили ім'я панди: Фу Бао. У перекладі з корейської воно означає "скарб, що приносить щастя". Ім'я вибирали шляхом голосування на сайті тематичного парку. У голосуванні брали участь 50 000 людей.

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На своєму святі іменинниця виглядала здоровою та щасливою. Хоча і трохи сором'язливою. Співробітники парку Еверленд повідомили, що малятко швидко росте, а також у неї ріжуться зубки. А ще до свого 100-денного дня народження вона навчилася сидіти.

На момент народження Фу Бао важила 197 грамів і досягала 16,5 сантиметра у довжину. Тепер вона набрала 5,8 кілограма при довжині тіла близько 60 см.

Маленькі панди особливо цінні

Велика панда (або бамбуковий ведмідь) – один зі зникаючих видів. Тому народження кожного нового дитинчати варто відзначати.

Батьки Фу Бао, семирічна Ай Бао та восьмирічний Ле Бао, прибули до Південної Кореї у 2016 році з китайської провінції Сичуань. Найбільший парк розваг Еверленд орендував їх у рамках китайської панда-дипломатії.

Самки панд можуть зачати дитинча тільки один раз в рік протягом одного-трьох днів. А шанси на виживання у малюків дуже низькі. Вони часто народжуються передчасно, набравши масу менш як 200 грамів.

Очікується, що панда Фу Бао повернеться у Китай через три-чотири роки.

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