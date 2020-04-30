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Знаменита топмодель поділилася пікантним фото

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Алессандра Амброзіо - фото 1
Алессандра Амброзіо / hronik

Відома модель Алессандра Амброзіо поділилася знімками з фотосесії для Elle Spain. Шанувальники у захваті від красуні!

Бразильська супермодель, колишній ангел Victoria's Secret Алессандра Амброзіо знялася у фотосесії для іспанської версії журналу Elle.

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Знімки зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті. 39-річна модель продемонструвала шикарну фігуру. Судячи з усього, карантин ніяк не позначився на Алессандрі: ні на її формах, ні на її затребуваності. На одному з фото для глянцю модель відображена в брюках-кльош, бікіні і літньому головному уборі. На іншому знаменитість позує, широко розставивши ноги. Вона сидить на тлі пальм і моря в злитому двокольоровому купальнику.

В цілому два фотознімки Амброзіо набрали в соціальній мережі більше 130 тисяч відміток "подобається".

Знаменита топмодель поділилася пікантним фото - фото 401138

Знаменита топмодель поділилася пікантним фото - фото 401139

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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