Знаменита словацька фітнес-модель поділилася інтимним знімком з ванни

Знаменита словацька фітнес-модель Люсія Яворчекова продовжує відпочивати від європейської зими в жаркому мексиканському Тулумі. І красуня не упускає можливості порадувати шанувальників гарячими фото.

Так, модель Люсія Яворчекова, яка раніше професійно займалася велоспортом, вирішила подражнити свою 1,8-мільйонну армію підписників інтимним фото з ванної свого номера.

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Красуня постала у кадрі повністю оголеною. Дівчина позує у басейні, милуючись красивим заходом сонця. У коментарях до фото користувачі влаштували справжню пожежу, заваливши фітоняшку компліментами.

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