У США назвали найкращу ринг-гьорл 2020 року у MMA: гарячі знімки красуні

Сексуальна американка Брітні Палмер була названа найкращою ринг-гьорл 2020 року у змішаних єдиноборствах за версією World MMA Awards.

Так, в голосуванні красуня обійшла колег з промоушену UFC бразилійку Дженні Андраде і англійку Карлі Бейкер. 33-річна Брітні Палмер не злякалася пандемії коронавірусу, ставши єдиною ринг-гьорл на 249-му номерному турнірі організації.

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Раніше американка вже двічі вигравала у цій номінації – у 2012 і 2013 роках. Вона дебютувала на UFC 125 в 2011-му і з того часу стала знаменитістю не тільки у світі змішаних єдиноборств, а й за його межами. На Instagram сторінку Брітні підписалися 1,1 мільйона осіб. І ось якими гарячими знімками красуня регулярно радує своїх шанувальників:

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