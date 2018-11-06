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Знаменита модель похизувалася фігурою у білизні з діамантів

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Копію бра з кристалами Swarowski можна буде придбати за 250 доларів - фото 1
Копію бра з кристалами Swarowski можна буде придбати за 250 доларів / ktelegram

29-річній шведській топ-моделі Ельзі Хоск випала честь представити бюстгальтер моделі Fantasy Bra на шоу Victoria's Secret.

Бюстгальтер виконаний зі срібла і прикрашений двома тисячами діамантів. У центрі бра красується топаз.

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Вартість дорогоцінного комплекту білизни становить один мільйон доларів. На створення Fantasy Bra витратили 930 годин. Хоск взяла участь і в офіційній фотосесії. "Це найкращий подарунок на день народження! Присвячую це всім, хто слідує за своїми найбожевільнішими мріями! Дякую Victoria's Secret, що допомогли здійснити моїй!" – написала у себе в Instagram модель, яка відсвяткує тридцятиріччя вже завтра, 7 листопада.

Копію бра з кристалами Swarowski можна буде придбати за 250 доларів. Продажі почнуться 29 листопада в фірмових магазинах бренду.

Знаменита модель похизувалася фігурою у білизні з діамантів - фото 287108
Знаменита модель похизувалася фігурою у білизні з діамантів
Знаменита модель похизувалася фігурою у білизні з діамантів - фото 287109
Знаменита модель похизувалася фігурою у білизні з діамантів
Знаменита модель похизувалася фігурою у білизні з діамантів - фото 287110
Знаменита модель похизувалася фігурою у білизні з діамантів

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Джерело: ktelegram
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