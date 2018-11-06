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Спортивна Ратажковскі показала ідеальне тіло

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Спортивна Ратажковскі показала ідеальне тіло - фото 1

Популярна модель Емілі Ратажковскі нагадала фанатам, що любить спортивний стиль в одязі, а також короткі топи.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не лише активно займається своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там дівчина ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок, а також звичайних буднів. Тому не дивно, що за нею стежать понад 20 млн фанатів. Нещодавно Емілі вирішила нагадати, що любить комфортний одяг та постала у спортивних штанах та коротенькій футболці на голе тіло, продемонструвавши стрункість.

І ще: Ратажковскі розбурхала спекотним доісторичним образом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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