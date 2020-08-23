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Гороскоп на 24 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу не сприймають ніяких рамок, шаблонів і обмежень! Протягом дня вам в голову можуть приходити найнеймовірніші свіжі ідеї: запам'ятайте їх, щоб потім скористатися. Сьогоднішні думки і плани обіцяють відрізнятися не тільки новизною, а й масштабністю, а також практичною цінністю. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні день, коли Овну варто підкоритися течії обставин: він може виявитися в ситуації, коли буде безсилий що-небудь зробити. Наприклад, у нього перехоплять ініціативу або не прислухаються до його думки, а може бути, Овен просто буде не в змозі вплинути на події ...
Телець
Сьогодні зорі гороскопу радять Тельцю в будь-яких справах не слідувати за кимось, а йти своїм власним курсом. Безумовно, це нелегко, проте день схиляє Тельця до самостійності, пошуку своєї дороги в житті і свого неповторного Я. Однак це зовсім не означає, що Телець повинен протиставляти себе оточуючим.
Близнюки
Близнюки налаштовані працювати з повною самовіддачею: чужі справи вони будуть ставити куди вище власних! Через це в їх сьогоднішньому розкладі не виключені такі подвиги, як незапланована робота без обідньої перерви (навіть якщо сьогодні у Близнюків вихідний), адже головним для них буде робота на результат.
Рак
Сьогодні зорі гороскопу закликають Рака задуматися над тим, як підвищити свою планку. Навіть якщо його більш-менш влаштовує те місце під сонцем, яке він займає, це не привід, щоб зупинятися. Треба йти вперед! Сьогодні чудовий день для того, щоб задуматися над тим, які конкретні кроки Рак може зробити, щоб піднятися хоча б на сходинку вгору по кар'єрних, соціальних або інших сходах.
Лев
Сьогодні Леву протипоказано братися за будь-які важливі проєкти, є велика ймовірність їх провалити. Це стосується угод, переговорів, великих грошових витрат, а також нових починань. Нічого не поробиш, краще вже перенести запуск проєкту на день, ніж потім розсьорбувати наслідки.
Діва
В руках Діви все буде горіти (в хорошому сенсі цього слова), а дим навколо неї стояти коромислом! Діва налаштована по-бойовому, вона готова направити свої зусилля на будь-який фронт робіт! Інша справа, що ситуація, ніби в насмішку, буде раз у раз вимагати від неї перемикати свою увагу з одного завдання на інше.
Терези
Зорі гороскопу радять Терезам зайнятися налагодженням відносин з оточуючими, в тому числі і з близькими людьми. Якщо між ними і кимось ще варто стіна нерозуміння або є інші невирішені питання, найкраще підняти цю делікатну тему саме сьогодні. Поговоривши відверто, щиро, Терези не тільки позбудуться вантажу, але і мають всі шанси, що їх зрозуміють.
Скорпіон
Хороший день для того, щоб будувати стратегічні плани на майбутнє. Мозок Скорпіона буде працювати чітко, а мислення відрізнятися глобалізмом, так що непродуктивно було б використовувати цей день на повсякденні домашні справи. Тим більше зорі гороскопу сьогодні мало схиляють Скорпіона до рутини.
Стрілець
Сьогодні протягом дня ситуація обіцяє поставити Стрільця перед вибором. Вибір може стосуватися і робочих завдань, і взаємин з оточуючими, і особистому житті, і інших областях. Головне, що Стрільцеві не вдасться зайняти нейтральну позицію: йому доведеться прийняти рішення на користь одного з варіантів і діяти, виходячи з цього.
Козеріг
Сьогодні Козеріг має всі шанси заглянути за горизонт: ситуація зіштовхне його з чимось, що має відношення до майбутнього. Можливо, це будуть наукові ідеї і розробки, високі технології або фантастичний фільм. А може бути, Козеріг зіткнеться з людиною, чиє нестандартне мислення не знає кордонів.
Водолій
Для Водолія настає новий етап! Не варто цього боятися, навпаки, день подарує йому нові можливості і перспективи. Обставини в цілому складаються вдало для Водолія, і хоча найближчим часом можливі неминучі хвилювання і труднощі перехідного періоду, зорі гороскопу запевняють: все буде добре.
Риби
Сьогодні Риби можуть випробувати прикре відчуття безсилля стосовно якоїсь проблеми. Можливо, вони вже довго билися над її вирішенням, а може бути, просто не знають, як до неї підступитися. Або ж завдання здається їм непосильним. Хай там як, зорі гороскопу радять Рибам сьогодні не поспішати з висновками і відкласти проблему на потім.
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