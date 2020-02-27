Знаки Зодіаку, які зовсім не вміють любити

Люди з "холодним" серцем. А вам часто такі зустрічаються? Вони тримають всі емоції всередині себе, практично ніколи не скажуть ласкавого слова.

Козероги – люди цього знака страшні трудоголіки. Все, що їх цікавить в житті зазвичай впирається в роботу і гроші. Козероги доволі дріб'язкові і скупі в прояві почуттів.

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Їх залицяння занадто нудні, банальні і передбачувані. Козеріг ніколи не стане співати вам серенади під вікном і задаровувати квітами.

Близнюки – не варто дивуватися щодо вітряних і нестабільних Близнюків. Їх доля – швидкоплинні і часті романи. Ні про яку серйозність і кохання й мови йти не може. Близнюки занадто активні, бажають постійного різноманітності в житті, тому їм не хочеться вступати в шлюб.

Тельці – представники цього знака Зодіаку воліють холодний розрахунок щодо створення сім'ї і народження дітей. Гроші, кар'єра – ось все, що, як правило, цікавить Тельців, насамперед. Ці люди спокійно створять сім'ю, якщо їх партнер багатий і просто влаштовує, як людина. Тельці рідко одружуються (виходять заміж) по любові.

Стосунки

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