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Знаки Зодіаку, на яких ретроградний Меркурій вплине найгірше

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Ретроградний Меркурій і знаки Зодіаку - фото 1
Ретроградний Меркурій і знаки Зодіаку / nv

Ретроград Меркурія торкнеться всіх, але деякі знаки Зодіаку найбільшою мірою відчують на собі темну сторону цього явища.

Коли Меркурій у Рибах, він у збитку, що, по суті, означає, що планета не функціонує зі своєю оптимальною силою. Насправді, одної лише присутності Меркурія в Рибах достатньо, щоб ви відчули ретроградність Меркурія.

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Меркурій – планета, яка стимулює аналізувати, розраховувати, вирішувати проблеми. Однак, коли він в Рибах, Меркурій схиляє приймати рішення, засновані на емоціях, а не на логіці. Меркурій буде таким до 9 березня, і це може бути не найкращим часом для прийняття будь-яких серйозних рішень.

Знаки Зодіаку, на яких ретроградний Меркурій вплине найгірше - фото 386628

Овен, ви можете відчути себе некомфортно і проводити час на самоті. Ви часто буваєте гучними і галасливими, часом занадто. Оточення завжди може покластися на вас, якщо треба щось організувати, когось повеселити. Ось чому може здатися дивним, коли ви починаєте йти від галасливого світу під час ретрограда Меркурія.

Близнюки, можливо, ви відчуєте розчарування у своїй кар'єрі. Для вашого знака ретроградний Меркурій – це завжди перешкода. Зрештою, це і є керівна планета Близнюків. Цього разу ви можете виявити, що ретроград позначається на кар'єрі і, можливо, навіть на вашій репутації.

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Джерело: nv
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