Знаки Зодіаку, які навіть не здогадуються про свої потужні здібності

Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку найбільше схильні до цілительства, а які мають інші цікаві здібності.

Зазвичай потужним даром наділені Риби. Їм дані могутні механізми зцілення від природи, ось чому іноді їм варто лише поглянути в очі людині, і вони все про неї зрозуміють. Часто Риби стають психологами або люди просто приходять до них порадитися по-дружньому.

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Водолії мають дар слова і дар переконання. Їх мова – справжня магія, адже Водолії неусвідомлено можуть "загіпнозувати" опонента, зробити його м'якшим. А надихаючі і добрі слова Водолія можуть змінити долю людини на краще.

Стрільці, завдяки своїй світлій і сильній енергетиці, відганяють від близьких біль і тугу. Стрільці прагнуть стати на захист справедливості і захистити тих, хто слабкий і ображений. Це справжні лицарі світла. За допомогою своєї інтуїції вони вибирають правильний шлях і собі, і направляють на нього інших.

Козероги зазвичай не вірять в езотерику. Від своєї земної стихії вони отримали силу зцілювати дотиками. Навіть якщо самі Козероги і не вірять у свій дар, то їх любов і співчуття може зцілити рідних людей.

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