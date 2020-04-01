Що робити кожному знаку Зодіаку, якщо день не задався

Часом трапляються моменти, коли настрій падає і немає бажання робити будь-що. У такий період для кожного знаку Зодіаку є певні поради, які дозволяють повернути хороше самопочуття. Дізнайтесь, що підходить вам!

Овен: фізична активність. Пробіжка, прибирання, зарядка чи навіть динамічна гра – це дозволяє позбутись стресу та розчарування.

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Телець: потішити себе. Це найкраща тактика, яка дозволяє повернути хороший настрій. Влаштуйте собі день відпочинку та дозвольте те, що давно хотілось.

потішити себе. Це найкраща тактика, яка дозволяє повернути хороший настрій. Влаштуйте собі день відпочинку та дозвольте те, що давно хотілось. Близнюки: спілкування з друзями. Зв'язок з оточення допомагає відволіктись від негативу та набратись енергії для нових звершень.

спілкування з друзями. Зв'язок з оточення допомагає відволіктись від негативу та набратись енергії для нових звершень. Раки: розмови з близькими. Цим емоційним людям також потрібне міцне плече для сльозливих історій, а після розповіді про те, що у них на душі, стає значно легше.

Лев: нагадування про сильні сторони. Важливо підтримувати впевненість у собі та не копатись у власних недоліках. Час робити Левам компліменти.

нагадування про сильні сторони. Важливо підтримувати впевненість у собі та не копатись у власних недоліках. Час робити Левам компліменти. Діва: зосередитись на покращенні дня. Пора взятись за те, що робило їхній настрій поганим та відновити рівновагу.

зосередитись на покращенні дня. Пора взятись за те, що робило їхній настрій поганим та відновити рівновагу. Терези: підтримка друзів. У невдалі дні вони потребують допомоги та впевненості у тому, що все буде добре.

підтримка друзів. У невдалі дні вони потребують допомоги та впевненості у тому, що все буде добре. Скорпіон: усамітнення. Саме ідея сховатись від світу допомагає їм відволікатись від неприємностей навколо.

усамітнення. Саме ідея сховатись від світу допомагає їм відволікатись від неприємностей навколо. Стрілець: піти чи поїхати будь-куди. Саме пізнання нового, очищення від негативних думок допомагають цим людям.

Козеріг: нагадування про досягнення. У невдалі часи самокритичність Козерогів зашкалює, тому потрібно згадувати про всі свої перемоги.

нагадування про досягнення. У невдалі часи самокритичність Козерогів зашкалює, тому потрібно згадувати про всі свої перемоги. Водолій: обговорення філософських тем. У не найкращі дні людям найкраще побалакати про світові проблеми, а не власні. Це допомагає відволіктись та зрозуміти, що все не так погано на особистому фронті.

обговорення філософських тем. У не найкращі дні людям найкраще побалакати про світові проблеми, а не власні. Це допомагає відволіктись та зрозуміти, що все не так погано на особистому фронті. Риби: щоб хтось поцікавився їхніми справами. Світ цього знаку Зодіаку доволі тендітний та емоційний, тому цим мрійникам важливо, щоб хтось з буденного світу також цікавився їхнім самопочуттям.

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