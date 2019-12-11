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Знаки Зодіаку, які найчастіше розбивають серця
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Люди деяких знаків Зодіаку частіше за інших стають надто бажаними, тому розбивають серця навіть тим, хто ладен для них на все. Хто ж не у захваті від правил стосунків та легко перемикається на інших – читайте далі.
Овен. Ні для кого не таємниця, що вогняні Овни дуже емоційні та легко спалахують. До того ж, вони взагалі не в захваті від ідеї серйозних стосунків, адже рутина – це не для них. Тому часто представники цих знаків Зодіаку здатні навіть піти на зраду, не помічаючи нічого ненормального у такому вчинку. Також вони не підбирають слів, а кажуть все напряму, що теж частенько розбиває серця тих, хто їх кохає.
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Терези. Представники цього знаку Зодіаку доволі сором'язливі і завжди хочуть, щоб про них думали добре. Тому інколи їхнє бажання сподобатись більше нагадує флірт. Взагалі в особистому житті вони мають конкретні мрії з ідеальним партнером, які навряд чи можливі у реальності. Тому часто, більше пізнаючи людей, вони можуть раптово зникати, коли ті не виправдовують очікувань.
Стрілець. Ще один вогняний знак Зодіаку, для якого важливі сексуальні пригоди та доволі вільні погляди на життя. Для них поняття зрада не є аморальним, а просто звичним. Вони завжди турбуються лише про себе та свій вигляд, а от почуття інших – це проблеми інших.
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