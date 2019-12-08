Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 9 – 15 грудня 2019!

Цей тиждень для багатьох знаків Зодіаку принесе чимало енергії та наснаги, а комусь доведеться змінювати свої плани, щоб отримати бажане. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 9, 14

: 9, 14 Несприятливі дні: 10, 11

Гороскоп для Овна

Цитата тижня: Кохання надихає на великі справи, і воно ж заважає їх здійснювати. (Дюма)

Овнам цього тижня не бракуватиме натхнення для втілення мрій та цілей у реальність, однак лінь та надмірні думки про стосунки можуть гасити це полум'я рішучості. Тому не забувайте розділяти раціональне та емоційне, і тоді всі справи вдаватимуться легко і приємно.

Сприятливі дні: 11, 15

11, 15 Несприятливі дні: 13, 14

Гороскоп для Тельця

Цитата тижня: Бути коханим – це більше, ніж бути багатим, бо бути коханим – значить бути щасливим. (Тільє)

Романтична натура Тельців прагне більшої свободи дій, тому постарайтесь відшукати для себе сферу, де ви будете почуватись максимально розкуто. До того ж, не варто забувати про те, що будь-які стосунки потрібно підтримувати на певному рівні. Це точно зробить вас щасливішими.

Сприятливі дні: 10,15

10,15 Несприятливі дні: 13, 14

Прогноз для Близнят

Цитата тижня: Інколи серце бачить те, що очам не видно. (Джексон Браун-молодший)

Інтуїція Близнюків змушує заздрити багатьох людей, однак ваша надмірна емоційність може зіграти з вами злий жарт. Дослухайтесь до себе лише тоді, коли ви у стані спокою. Тому влаштовуйте собі затишні вечори, щоб втримувати внутрішню рівновагу та не змушувати свою половинку дратуватись.

Сприятливі дні: 11, 14

11, 14 Несприятливі дні: 10, 15

Гороскоп для Рака

Цитата тижня: Де є любов, там є життя. (М. Ганді)

Романтичним та емоційним Ракам цього тижня варто менше хвилюватись через дрібниці та більше приділяти уваги собі. Ви знаєте, що ваша друга половинка справді вам потрібна, але для хороших стосунків корисно відпочивати і самому. Відновлюйте енергію та з новими силами та ідеями вирушайте у романтичну подорож.

Сприятливі дні: 12, 1 5

5 Несприятливі дні: 13, 14

Гороскоп для Лева

Цитата тижня: Любов – це гра, де двоє можуть грати та двоє вигравати. (Єва Гебор)

Леви інколи настільки потребують уваги до себе, що забувають про те, що у стосунках ця увага потрібна обом. Ваше бажання бути в центрі буває похвальним, але інколи варто більше часу приділяти найдорожчим людям. Спробуйте зробити щось приємне і менше думати про негативні дрібниці.

Сприятливі дні: 1 4, 15

4, 15 Несприятливі дні: 9, 12

Гороскоп для Діви

Цитата тижня: Якщо ти осуджуєш людей, ти не маєш часу любити їх. (Мати Тереза)

Діви ладні віддати останню сорочину тим, хто їх про це попросить, але часто забувають і про себе, і про своїх близьких. Водночас, цьому знаку Зодіаку варто менше думати про чужих людей та тримати судження при собі. Не провокуйте ситуації, які не принесуть вам користі.

Сприятливі дні: 10, 15

10, 15 Несприятливі дні: 13, 14

Гороскоп для Терезів

Цитата тижня: Той, хто кохає по-справжньому хоч одну людину, кохає весь світ. (Фромм)

У Терезів у стосунках немає причин хвилюватися, адже ймовірність того, що ви знайшли справді свою людину, доволі висока. Тому спробуйте приділяти їй більше уваги та менше критикувати. А от самотнім представникам цього знаку варто замислитись, чи справді у вас немає високих почуттів.

Сприятливі дні: 13, 15

13, 15 Несприятливі дні: 9, 14

Гороскоп для Скорпіона

Цитата тижня: Лицемірна любов – гірше ненависті. (Пліній)

Скорпіонам зорі радять трішки опуститись зі свого небесного п'єдесталу на землю та тверезо оцінити власні стосунки. Здається, ви надто мало робите для найдорожчих людей, але вам подобається обгортка самого кохання. Пора це змінювати.

Сприятливі дні: 13, 14

13, 14 Несприятливі дні: 10, 11

Гороскоп для Стрільця

Цитата тижня: Всяке кохання справжнє і прекрасне по-своєму, тільки б воно було в серці, а не в голові. (Белінський)

Стрільці, здається, ви зовсім забули про те, що кохання потребує вкладень! Ану зберіться та увімкніть у собі турботливу та романтичну особу, адже навіть найміцніші стосунки можуть перетворюватись у рутину та набридати.

Сприятливі дні: 12, 13

12, 13 Несприятливі дні: 9, 11

Гороскоп для Козерога

Цитата тижня: Кохання як війна: легко розпочати, та важко зупинити. (Г. Л. Менкен)

Козероги інколи надто швидко піддаються закоханості, і частенько від цього страждають. Ваша романтична натура вимагає пригод та сюжетів голлівудських фільмів, але у реальному житті ця схема працює вкрай рідко. Спробуйте спрямовувати свою захопленість кимось у самореалізацію.

Сприятливі дні: 10 , 11

, 11 Несприятливі дні: 9, 15

Гороскоп для Водолія

Цитата тижня: Кохання – найсильніше з усіх пристрастей, тому що воно одночасно опановує головою, серцем і тілом. (Вольтер)

Водоліям у стосунках цього тижня буде щастити, тому ловіть вдачу максимально та насолоджуйтесь зимовою атмосферою. А от самотнім представникам цього знаку Зодіаку не варто засмучуватись та шукати у собі проблеми, адже ваша казка попереду.

Сприятливі дні: 13, 14

13, 14 Несприятливі дні: 11, 15

Гороскоп для Риб

Цитата тижня: Якщо збираєтесь когось полюбити, навчіться спочатку прощати. (А. В. Вампілов)

Риби мають доволі суворі принципи, які інколи навіть забороняють їм самим радіти життю. І це вже не кажучи про інших людей. Тому потрібно щось міняти у ставленні до свого оточення, якщо хочете мати справді комфортні стосунки без зайвих конфліктів на пустому місці.

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