На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
- 67
Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 9 – 15 грудня 2019!
Цей тиждень для багатьох знаків Зодіаку принесе чимало енергії та наснаги, а комусь доведеться змінювати свої плани, щоб отримати бажане. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Любовний гороскоп на тиждень 9 – 15 грудня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 9, 14
- Несприятливі дні: 10, 11
Цитата тижня: Кохання надихає на великі справи, і воно ж заважає їх здійснювати. (Дюма)
Овнам цього тижня не бракуватиме натхнення для втілення мрій та цілей у реальність, однак лінь та надмірні думки про стосунки можуть гасити це полум'я рішучості. Тому не забувайте розділяти раціональне та емоційне, і тоді всі справи вдаватимуться легко і приємно.
Телець
- Сприятливі дні: 11, 15
- Несприятливі дні: 13, 14
Цитата тижня: Бути коханим – це більше, ніж бути багатим, бо бути коханим – значить бути щасливим. (Тільє)
Романтична натура Тельців прагне більшої свободи дій, тому постарайтесь відшукати для себе сферу, де ви будете почуватись максимально розкуто. До того ж, не варто забувати про те, що будь-які стосунки потрібно підтримувати на певному рівні. Це точно зробить вас щасливішими.
Близнюки
- Сприятливі дні: 10,15
- Несприятливі дні: 13, 14
Цитата тижня: Інколи серце бачить те, що очам не видно. (Джексон Браун-молодший)
Інтуїція Близнюків змушує заздрити багатьох людей, однак ваша надмірна емоційність може зіграти з вами злий жарт. Дослухайтесь до себе лише тоді, коли ви у стані спокою. Тому влаштовуйте собі затишні вечори, щоб втримувати внутрішню рівновагу та не змушувати свою половинку дратуватись.
Рак
- Сприятливі дні: 11, 14
- Несприятливі дні: 10, 15
Цитата тижня: Де є любов, там є життя. (М. Ганді)
Романтичним та емоційним Ракам цього тижня варто менше хвилюватись через дрібниці та більше приділяти уваги собі. Ви знаєте, що ваша друга половинка справді вам потрібна, але для хороших стосунків корисно відпочивати і самому. Відновлюйте енергію та з новими силами та ідеями вирушайте у романтичну подорож.
Лев
- Сприятливі дні: 12, 15
- Несприятливі дні: 13, 14
Цитата тижня: Любов – це гра, де двоє можуть грати та двоє вигравати. (Єва Гебор)
Леви інколи настільки потребують уваги до себе, що забувають про те, що у стосунках ця увага потрібна обом. Ваше бажання бути в центрі буває похвальним, але інколи варто більше часу приділяти найдорожчим людям. Спробуйте зробити щось приємне і менше думати про негативні дрібниці.
Діва
- Сприятливі дні: 14, 15
- Несприятливі дні: 9, 12
Цитата тижня: Якщо ти осуджуєш людей, ти не маєш часу любити їх. (Мати Тереза)
Діви ладні віддати останню сорочину тим, хто їх про це попросить, але часто забувають і про себе, і про своїх близьких. Водночас, цьому знаку Зодіаку варто менше думати про чужих людей та тримати судження при собі. Не провокуйте ситуації, які не принесуть вам користі.
Терези
- Сприятливі дні: 10, 15
- Несприятливі дні: 13, 14
Цитата тижня: Той, хто кохає по-справжньому хоч одну людину, кохає весь світ. (Фромм)
У Терезів у стосунках немає причин хвилюватися, адже ймовірність того, що ви знайшли справді свою людину, доволі висока. Тому спробуйте приділяти їй більше уваги та менше критикувати. А от самотнім представникам цього знаку варто замислитись, чи справді у вас немає високих почуттів.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 13, 15
- Несприятливі дні: 9, 14
Цитата тижня: Лицемірна любов – гірше ненависті. (Пліній)
Скорпіонам зорі радять трішки опуститись зі свого небесного п'єдесталу на землю та тверезо оцінити власні стосунки. Здається, ви надто мало робите для найдорожчих людей, але вам подобається обгортка самого кохання. Пора це змінювати.
Стрілець
- Сприятливі дні: 13, 14
- Несприятливі дні: 10, 11
Цитата тижня: Всяке кохання справжнє і прекрасне по-своєму, тільки б воно було в серці, а не в голові. (Белінський)
Стрільці, здається, ви зовсім забули про те, що кохання потребує вкладень! Ану зберіться та увімкніть у собі турботливу та романтичну особу, адже навіть найміцніші стосунки можуть перетворюватись у рутину та набридати.
Козеріг
- Сприятливі дні: 12, 13
- Несприятливі дні: 9, 11
Цитата тижня: Кохання як війна: легко розпочати, та важко зупинити. (Г. Л. Менкен)
Козероги інколи надто швидко піддаються закоханості, і частенько від цього страждають. Ваша романтична натура вимагає пригод та сюжетів голлівудських фільмів, але у реальному житті ця схема працює вкрай рідко. Спробуйте спрямовувати свою захопленість кимось у самореалізацію.
Водолій
- Сприятливі дні: 10, 11
- Несприятливі дні: 9, 15
Цитата тижня: Кохання – найсильніше з усіх пристрастей, тому що воно одночасно опановує головою, серцем і тілом. (Вольтер)
Водоліям у стосунках цього тижня буде щастити, тому ловіть вдачу максимально та насолоджуйтесь зимовою атмосферою. А от самотнім представникам цього знаку Зодіаку не варто засмучуватись та шукати у собі проблеми, адже ваша казка попереду.
Риби
- Сприятливі дні: 13, 14
- Несприятливі дні: 11, 15
Цитата тижня: Якщо збираєтесь когось полюбити, навчіться спочатку прощати. (А. В. Вампілов)
Риби мають доволі суворі принципи, які інколи навіть забороняють їм самим радіти життю. І це вже не кажучи про інших людей. Тому потрібно щось міняти у ставленні до свого оточення, якщо хочете мати справді комфортні стосунки без зайвих конфліктів на пустому місці.
Читайте також: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
21:29В Японії відкрилося кафе з працівниками-роботами
-
21:059 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50У мережі згадали перший гол Андрія Шевченка у Лізі чемпіонів: відео
-
20:22Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду
-
19:53Понад половина смартфонів преміум-сегменту належить Apple
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:31Стало відомо, кому належить найдорожчий автомобіль в Україні
-
19:14Що буде, якщо відчинити двері в салоні літака під час польоту
-
18:53Фахівці розповіли, чому ми погано спимо на новому місці
-
18:28У США художник з'їв банан за 120 тисяч доларів
-
18:05Гороскоп на 9 грудня 2019: хто зі знаків Зодіаку порине у романтику
-
17:52Razer хоче випустити ноутбук у стилі популярного пікапа Cybertruck
-
17:30Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
17:13Ці продукти не слід розігрівати двічі, і ось чому
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:52Які продукти повинні регулярно їсти жінки
-
16:34Її не могли подужати 100 років: студент розв'язав складну фізичну задачу
-
16:12Sony запатентувала портативну консоль для відеоігор
-
15:51Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
15:31Чемпіонську Ferrari Шумахера пустили з молотка за понад 6 мільйонів доларів
-
15:15Винищувачі ЗСУ вперше за 20 років дозаправилися у повітрі: відео
-
14:55Важко повірити: австралієць перетворив амбар у розкішний дім
-
14:324 прості поради, які зроблять ваш сон здоровим і міцним
-
14:15Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020
-
13:52Вільний: трейлер нового фільму з Райаном Рейнольдсом у відеогрі
-
20:22Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду
-
17:30Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
14:15Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020
-
10:56Х-фактор 10 – хто покинув шоу у другому прямому ефірі
-
08:32Як вберегти шкіру обличчя взимку: поради для чоловіків
- 07 грудня
-
21:23Ледь штани не порвало: ведуча Х-фактор розбурхала мережу оголеними фото (18+)
-
18:25Чому у вас досі немає ідеального пресу: 5 поширених помилок
-
16:44Три захопливих серіали на кшталт Справжнього детектива
-
12:44Які жіночі губи категорично не подобаються чоловікам
-
09:55Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу
-
08:30Зимове харчування: як харчуватися взимку смачно і корисно
- 06 грудня
-
19:10Максимум користі: 5 книг з крутими лайфхаками, які стануть вам у пригоді
-
16:03Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
-
14:50YouTube назвав ТОП 10 найпопулярніших комп'ютерних ігор 2019 року
-
11:15ТОП 10 найпопулярніших публікацій в Instagram у 2019 році
-
08:30KAZKA – Твоєї крові: слухайте нову пісню гурту, яка засідає в голову (текст)
-
07:25Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах
- 05 грудня
-
20:50Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)
-
17:19Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
-
14:00Як схуднути до Нового року за 2 тижні: ефективні дієти і вправи
-
12:35Що дивились українці на YouTube в 2019 році: рейтинг найпопулярніших відео
-
11:17Свят! Свят! Свят! – Потап, Олег Винник і Оля Полякова представили спільний хіт
-
07:555 справ, які потрібно зробити до кінця року
- 04 грудня
-
21:00Зіркові красуні з усього світу знялись для календаря Pirelli 2020: ефектні фото
-
19:00ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music