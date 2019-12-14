Що подарувати на Новий 2020 рік знакам Зодіаку: найкращі ідеї

При виборі подарунка варто звернути увагу на вподобання людини, для якої готуєте презент. Якщо ви не впевнені, то зверніться до нашої статті, тут ви знайдете найкращі ідеї для подарунків різним знакам Зодіаку.

Отримувати новорічні подарунки особливо приємно, якщо вони вам дійсно подобається. Щоб не виникла неприємна ситуація, а ваш подарунок не сподобається, зверніть увагу на певні особливості знаків Зодіаку. Так ви точно влучите у ціль!

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Тисніть на свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни будуть раді будь-якому подарунку. Вони радіють наче діти, коли про них пам'ятають. А найобразливішим буде, якщо ви забудете про подарунок. Не думайте, що можна обійтися без нього. Гарне пакування тільки в плюс! Не замислюйтеся про особливі сенси та підтексти, адже Овни радіють самому факту подарунка. Найкраще дарувати те, чим Овен зможе користуватися щодня. Нехай це нагадує про вас. Солодощі та квіти не даруйте, це не викликає в Овна особливих реакцій.

Тільці надають перевагу дорогим подарункам. Хоча найкраще нести основний подарунок і кілька додаткових. Обов'язково додайте квіти та щось смачненьке. За основу придбайте щось практичне і довговічне. Телець любить комфорт, тому можете обрати подушки, ковдри, пледи, капці, гарну постільну білизну тощо. Пакування повинне бути не менше шикарним, ніж подарунок.

Близнюки не надто вимогливі у подарунках і взагалі не надають особливого значення процесу дарування. Для представників цього знаку Зодіаку важливіше той, хто дарує подарунок, ніж сам презент. Також Близнюки досить легко приймають той факт, що ви забули їх привітати. Обирайте те, що розширює кругозір: книгу, техніку, сертифікат на курси тощо. До прикладу, подаруйте підписку на улюблені періодичні видання, під'єднайте кабельне телебачення. На пакування не витрачайте багато часу, адже її не оцінять.

Якщо Раки колекціонери, то вам не потрібно нічого вигадувати, у вас вже є конкретний варіант – поповніть його колекцію! Також обов'язково привітайте Раки саме в день його народження. Якщо ви не знаєте нічого про його хобі, то даруйте такі речі для дому, щоб користуватися ними міг лише представник цього знаку Зодіаку. Також не переживайте, чи у Рака вже є така річ, адже це істота запаслива й прийме подарунок з урахуванням "на потім". Не забудьте гарно привітати та ефектно вручити подарунок, адже процес має значення.

Леви особливо оцінюють ваш підхід до дарування. Продумайте усе до деталей. Навіть на Новий рік подарунок йому слід вручати якомога урочистіше. Зауважте, що Леви не люблять сірість, тому оберіть щось справді яскраве. Враховуйте смак Лева: витончений, помпезний, вибагливий. Не даруйте непотріб та дрібниці, цього представники знаку Зодіаку не оцінять.

Діви у подарунках не дріб'язкові, а практичні. Тож даруйте те, що полегшить повсякденну невдячну працю: кухонний комбайн, порохотяг, вбудовану кухню тощо. Якщо бюджет обмежений, то оберіть дрібниці, які теж практичні: набір серветок для кавування, до нього сервіз або набір ложечок, фіранки на кухню, рушники тощо. Подарунок упакуйте акуратно, щоб не порушити фабричне пакування.

Терези – це справжні естети! Подарунок для них: милі витончені дрібнички та квіти. Не обмежуйтеся одним подарунком і красиво оформте. Пакування має не менше значення, ніж сам подарунок. Також пам'ятайте, що Терези люблять подарунки, які нагадують про кохану людину.

Для Скорпіонів важливий секс, а також подарунки. Робіть подарунки з приводу і без. У новорічну ніч тим більше потрібно потішити Скорпіона. Ніколи не даруйте подарунок без пакування! В принципі представники цього знаку Зодіаку досить меркантильні та вважають за краще вагомі подарунки. Подарунки для Скорпіонів можуть носити відверто еротичний підтекст, вони не образяться.

Стрільці будуть раді путівці закордон, адже люблять подорожувати. Перевірте, чи вони ще не були там. До слова, книги теж хороший подарунок, але це повинні бути солідні дорогі видання. Подарунок треба дарувати урочисто й бажано в той момент, коли при цьому присутні якомога більше глядачів.

Козерогам найбільше подобаються практичні подарунки. Тому якийсь сувенір або букет залишать байдужим. Хоча навіть якщо Козерогу сподобається ваш подарунок, навряд чи ви це відчуєте. Вони настільки холодні, що не вміють реагувати на люб'язності. Даруйте індивідуальні речі, це додасть подарунку особливої практичності. Особливо Козероги люблять монограми на подарунках, щоб назавжди стати господарем цієї речі.

Водолії найкращі знаки Зодіаку для даріння, адже обирати подарунок для них одне задоволення. Чим оригінальнішим і більш несподіваним буде подарунок, тим більше ви порадуєте Водолія. Навіть якщо ви обрали звичайну річ, то можете заморочитися з обгорткою та самим процесом дарування. Але пам'ятайте, що оригінальність подарунка не має на увазі безглузді дрібниці. А ще краще, якщо пакування і подарунок будуть абсолютно різні, цінність подарунка від цього тільки виграє.

Риби завжди реагують по-різному й ви ніколи не дізнаєтеся, що потрібно їм саме в той конкретний момент. Все залежить від настрою. Подарунок Рибам повинен бути таким, щоб вони могли милуватися або насолоджуватися їм скільки їх душі буде завгодно. Риби люблять найменші знаки уваги та люблять продовжувати собі задоволення. Вони люблять все позамежне і таємниче. Не менш важливе для Риб пакування. Напевно, це вони придумали багатошаровість. Додайте до подарунка емоції. До прикладу, вечерю при свічках.

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