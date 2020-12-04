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Гороскоп на 5 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 5 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні корисно спробувати себе у новому оригінальному хобі і зав'язати знайомства на майбутнє в групі по захопленню. Добре відвідувати стадіони, театри, концертні зали, ігрові та навчальні майданчики. Дітям бажано забезпечити розвиваючі ігри. Не вдалий день для бізнесу, покупок, занять дизайном, розвитку роману.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Цей день не дає Овнам нудьгувати. Він хороший для спорту, рухливих ігор, пригод, подорожей, активних пошуків, навчанню новому хобі. Можна піддатися натхненню. Калейдоскоп вражень допоможе простіше дивитися на дрібні фінансові та любовні проблеми. Будь-які заняття сприятимуть розширенню кругозору.
Телець
День невдалий для ділових контактів. Постарайтеся не призначати нарад або ділових зустрічей. Через емоційне пригнічення вам буде вкрай складно домовитися з партнерами і колегами. Будьте готові до дрібних сварок. Можливо, що хтось з ранку зіпсує вам настрій на весь день. Не намагайтеся перекласти власну провину на інших. Щоб не накоїти дурниць, прислухайтеся до порад близьких друзів і прийміть їхню допомогу.
Близнюки
Зараз вам складно буде знайти спільну мову з тими людьми, з якими просто необхідно прийти до єдиної думки. Можливо, вам доведеться знайти стару записну книжку і підняти зв'язки, які принесуть нові перспективи.
Рак
День підкаже Ракам варіанти фінансового креативу і майбутнього заробітку. Вас може привабити гра на біржі, угода через друзів, оригінальний шопінг або інвестиція, спроба заробити на своїх талантах в режимі фрілансу. Краще виділити для цього окремий бюджет, оскільки результат експерименту непередбачуваний. Не виключені непередбачені витрати, наприклад, на стартовий внесок.
Лев
Сприятливий день, проте зірки не рекомендують активної діяльності в професійній сфері – удача може відвернутися в будь-який момент. У відносинах з колегами уникайте різких суджень або неприємних висловлювань, про які вам потім доведеться шкодувати.
Діва
Доля зараз дає вам шанси поліпшити своє становище. Найближчим часом, прийнявши рішення, не піддавайте його під сумнів, У любовному плані можуть бути зміни в позитивну сторону.
Терези
Сьогодні зірки пропонують Терезам весело провести час, але радять думати не тільки про розваги. Події цього вікенду допомагають нарощувати рейтинг, заводити друзів і створювати контакти на майбутнє. Платою за хороші перспективи можуть стати моменти дискомфорту і непередбачені витрати. Можлива тимчасова плутанина в любові і дружбі, в творчих задумах, в планах на період відпустки або канікул.
Скорпіон
Важкий, критичний день. Він пройде досить напружено. Вам буде важко зберігати спокій. А це може призвести до конфліктів і погіршення самопочуття. Сьогодні потрібно бути ближче до води, бажано відвідування басейну.
Стрілець
У цей день вам краще уникати ініціатив, оскільки якби ви зараз не намагалися щось зробити, все буде виходити з абсолютно протилежним результатом. У відносинах з коханою людиною особливих змін не очікується. Постарайтеся уникати суперечок і з'ясування відносин.
Козеріг
Сьогодні зірки пропонують Козерогам незвичайні сюжети з часткою ризику, подарунки з родзинкою і супутні яскраві емоції. Ситуації "на грані" можуть чекати вас в бізнесі, коханні, вихованні дітей, на відпочинку, в гостях, в процесі шопінгу, пошуку творчих рішень або підготовки до свята. День гарний лише для ігор і пригод. Не варто приймати що-небудь серйозно і починати справи на постійній основі.
Водолій
Активний творчий день. Пам'ятайте, що ретельна і кропітка праця, спрямована на досягнення матеріального благополуччя, – це доля сімейних Водоліїв. Не йдіть на поводу у своїх ілюзій – це може привести до конфліктів і погіршення самопочуття. Будьте справедливі щодо близьких. Навчіться визнавати свої помилки.
Риби
Ви можете добитися великих результатів як в професійному, так і в особистому плані. Зараз вам не варто уникати дискусій, приймайте в них найактивнішу участь. Ваша сила на цьому етапі полягає у слові, і ви повинні вміло користуватися цим. Однак постарайтеся виступати, зважуючи свої слова, не варто проявляти бурхливі емоції.
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