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Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Овнам сьогодні потрібно запросити в гості друзів, а Терезам варто налагоджувати стосунки з близькими. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні день, коли встановляться гармонійні відносини з усіма членами сім'ї, не буде конфліктів. У цей день сприятливо запрошувати в гості. Подумайте, кого б ви дуже хотіли бачити та зателефонуйте цій людині. Гарно проведений разом час вам гарантовано.
Телець
Тільці, у цей день вам рекомендовано звернути увагу на дім, у якому ви мешкаєте. Намагайтеся зробити будинок затишнішим. Сьогодні – хороший день для творчої роботи вдома, особливо пов'язаної з прикладним мистецтвом або історією, традиціями.
Близнюки
Близнюки, сьогодні можуть бути придбання, в тому числі квартири або земельної ділянки. Великі фінансові витрати, до яких ви йшли вже досить давно та довго. Зважте всі "за" та "проти", адже така покупка не може бути імпульсивною.
Рак
Раки, сьогодні Ви будете користуватися рідкісним успіхом у протилежної статі. Проте варто остерігатися прагнення до авторитарності та надмірної прискіпливості до недоліків навколишніх. Утримайтеся від невгамовних бажань в цей день, а на вечір можна запланувати похід до перукаря.
Лев
Леви, зорі та планети радять вам сьогодні спробувати щось новеньке. Все одно в якій області, а можна у всіх відразу. Раптом що путнє вийде? Перед Вами відкриваються нові перспективи, тож можете претендувати на фінансову допомогу і навіть на подарунки.
Діва
Діви, це один з найбільш вдалих днів. Ви пожали плоди колишніх зусиль та робите закладки на майбутнє. Також це сприятливий період для вирішення особистих і сімейних проблем.
Терези
Терези, сьогодні можливе охолодження у взаєминах з домашніми, емоційне невдоволення, досада, неадекватні реакції на вчинки членів сім'ї, фінансові труднощі та невдоволення через відсутність грошей. Зауважте, що ці всі причини здебільшого матеріальна та їх можна виправити. Душевна близькість набагато дорожча.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні ви відчуєте підйом, великодушність до партнера та членів сім'ї. Старші родичі та батьки поставляться прихильно до ваших дій і допоможуть у вирішенні труднощів, які виникли.
Стрілець
Стрільці, сьогодні ви, звичайно, не хочете нікого образити, але вам навряд чи це вдасться. Постарайтеся, принаймні, щоб це була не надто близька і потрібна вам людина. Інакше – можливий серйозний конфлікт.
Козеріг
Козероги, сьогодні причетні ви до цього чи ні, але події різко поміняють і темп і напрямок. Для отримання простого і зрозумілого результату доведеться провести не зовсім тривіальну послідовність дій.
Водолій
Водолії, сьогодні творчі успіхи, яких ви досягли, можуть трансформуватися в плідну колективну роботу, яку ви очолите. Якщо ви зайняті медициною, можуть проявитися цілительські здібності. Новий проєкт, замовлення тощо.
Риби
Риби, вам варто подвоїти обережність і увага до фінансових питань, можливі будь-які несподіванки, особливо в другій половині дня. Правильне рішення може принести вам прибуток, але і наслідки помилок можуть бути значні.
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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