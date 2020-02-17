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Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день українською - фото 1
Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Овнам сьогодні потрібно запросити в гості друзів, а Терезам варто налагоджувати стосунки з близькими. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни, сьогодні день, коли встановляться гармонійні відносини з усіма членами сім'ї, не буде конфліктів. У цей день сприятливо запрошувати в гості. Подумайте, кого б ви дуже хотіли бачити та зателефонуйте цій людині. Гарно проведений разом час вам гарантовано.

Телець

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, у цей день вам рекомендовано звернути увагу на дім, у якому ви мешкаєте. Намагайтеся зробити будинок затишнішим. Сьогодні – хороший день для творчої роботи вдома, особливо пов'язаної з прикладним мистецтвом або історією, традиціями.

Близнюки

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, сьогодні можуть бути придбання, в тому числі квартири або земельної ділянки. Великі фінансові витрати, до яких ви йшли вже досить давно та довго. Зважте всі "за" та "проти", адже така покупка не може бути імпульсивною.

Рак

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки, сьогодні Ви будете користуватися рідкісним успіхом у протилежної статі. Проте варто остерігатися прагнення до авторитарності та надмірної прискіпливості до недоліків навколишніх. Утримайтеся від невгамовних бажань в цей день, а на вечір можна запланувати похід до перукаря.

Лев

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, зорі та планети радять вам сьогодні спробувати щось новеньке. Все одно в якій області, а можна у всіх відразу. Раптом що путнє вийде? Перед Вами відкриваються нові перспективи, тож можете претендувати на фінансову допомогу і навіть на подарунки.

Діва

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, це один з найбільш вдалих днів. Ви пожали плоди колишніх зусиль та робите закладки на майбутнє. Також це сприятливий період для вирішення особистих і сімейних проблем.

Терези

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, сьогодні можливе охолодження у взаєминах з домашніми, емоційне невдоволення, досада, неадекватні реакції на вчинки членів сім'ї, фінансові труднощі та невдоволення через відсутність грошей. Зауважте, що ці всі причини здебільшого матеріальна та їх можна виправити. Душевна близькість набагато дорожча.

Скорпіон

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, сьогодні ви відчуєте підйом, великодушність до партнера та членів сім'ї. Старші родичі та батьки поставляться прихильно до ваших дій і допоможуть у вирішенні труднощів, які виникли.

Стрілець

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, сьогодні ви, звичайно, не хочете нікого образити, але вам навряд чи це вдасться. Постарайтеся, принаймні, щоб це була не надто близька і потрібна вам людина. Інакше – можливий серйозний конфлікт.

Козеріг

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, сьогодні причетні ви до цього чи ні, але події різко поміняють і темп і напрямок. Для отримання простого і зрозумілого результату доведеться провести не зовсім тривіальну послідовність дій.

Водолій

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, сьогодні творчі успіхи, яких ви досягли, можуть трансформуватися в плідну колективну роботу, яку ви очолите. Якщо ви зайняті медициною, можуть проявитися цілительські здібності. Новий проєкт, замовлення тощо.

Риби

Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, вам варто подвоїти обережність і увага до фінансових питань, можливі будь-які несподіванки, особливо в другій половині дня. Правильне рішення може принести вам прибуток, але і наслідки помилок можуть бути значні.

До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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