Знайте міру: забагато зубної пасти загрожує карієсом

40% людей використовують занадто багато зубної пасти, як з'ясували експерти. А це, у свою чергу, ставить зуби під загрозу ризику карієсу.

Експерти стверджують, що занадто велика кількість маленьких дітей використовує дуже багато зубної пасти під час чищення зубів. Надлишок пасти збільшує ризик розвитку карієсу. Спостереження показали, що 40% навіть дорослих людей наносять на зубну щітку дуже багато зубної пасти.

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Сьогодні стоматологи рекомендують всім людям активно пити воду, збагачену фтором, а дітям вже з 2 років необхідно двічі на день чистити зуби пастою, що також містить фтор. При цьому дуже важливо стежити за кількістю цієї пасти. Малюкам до 3 років потрібна мінімальна кількість пасти (з зерно рису). Дітям у віці від 3 до 6 років можна задовольнятися кількістю пасти розміром з горошину. Фтор дає значні переваги, але його необхідно використовувати розумно.

Чим небезпечний надлишок зубної пасти? Він формує на зубах цятки або смужки, відомі під назвою флюороз зубів (надмірна концентрація фтору). Це захворювання призводить до утворення дірочок у зубах, тобто карієсу.

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