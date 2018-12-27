Цей смаколик захищає зуби від карієсу

Названі неймовірні властивості сиру, про які ви не знали.

У сирі міститься спермидин – речовина, яке попереджає розвиток фіброзу печінки і гепатоцелюлярної карциноми – двох найпоширеніших видів раку печінки.

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Вчені також з'ясували, що сир покращує роботу імунної системи. Невеликий шматок сиру добре впливає на роботу імуннітету людей похилого віку. За умови, що вони вживають сир регулярно. Вчені американської Академії загальної стоматології заявили, що сир допомагає зберегти зуби. Сир створює захисну плівку навколо емалі і таким чином захищає зуби від ушкоджень і псування.

Експерименти показали, що якщо зменшити щоденну кількість калорій і збільшити споживання сиру, йогурту і нежирного молока, то це допомагає людині худнути швидше. Зокрема мова йде про жирові відкладеннях на животі.

Цей смаколик захищає зуби від карієсу

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