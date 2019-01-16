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Не лише зубний: складений рейтинг найсильніших видів болю

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Ці види болю складно подолати без втручання фахівців - фото 1
Ці види болю складно подолати без втручання фахівців / Reader's Digest

Співробітниками Інституту анестезіології та дослідження болю при Стенфордському університеті (США) був складений рейтинг найсильніших видів болю. До нього увійшли хронічні болі, з якими людина не в змозі впоратися самостійно, без прийому препаратів, або взяти їх під контроль.

Ми склали "больовий" рейтинг, включивши в нього найсильніші види болю, які тільки може випробувати людина, – констатували вчені.

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Біль від запалення трійчастого нерва. Він стала лідером рейтингу. Як відзначають фахівці, жінки у своїх відгуках про біль, що викликається запаленням трійчастого нерва, характеризують його як переважаючі больові відчуття при пологах.

Біль від старих травм. Контролювати такий біль неможливо – він здатен виникнути в будь-який час. За словами медичних фахівців, люди недооцінюють наслідки колись отриманих травм, тоді як вони сприяють враженню тканин і суглобів, прискорюють розвиток дистрофічних змін у них. Особливо небезпечно, якщо травми повторюються, або є перевантаження, – може розвинутися запальний процес, що руйнує тканини.

Рейтинг найсильніших видів болю - фото 301515
Рейтинг найсильніших видів болю / Reader's Digest

Біль, пов'язаний з онкологічними захворюваннями. Біль відчуває кожен другий пацієнт онкологів, до 80% пацієнтів при цьому стикаються з сильним болем. Причинами больового синдрому можуть бути безпосередньо враження пухлиною больових рецепторів або нервів, а також лікувальні маніпуляції. Вчені повідомили, що навіть при стійкій ремісії після хіміотерапії при раку в кінцівках можуть зберігатися сильні болі.

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Джерело: gizmodo
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