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Знайте міру: власники цієї групи крові найбільш схильні до алкоголізму
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Група науковців зі США та Японії провела дослідження та з'ясувала, власники якої групи крові найбільш схильні до алкогольної залежності. Дізнайтесь, можливо саме вам слід перестати пити бокал червоного вина за вечерею?
У цілому фахівці розглядали групи крові з точки зору того, як вони можуть впливати на фізичне, психічне здоров'я людини, а також на схильність до алкоголізму.
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Так ось, виявилося, що люди з другою групою крові частіше за інших страждають від проблем, пов'язаних з алкогольною залежністю.
На думку вчених, це може бути безпосередньо пов'язано з роботою надниркових залоз, через які людина може відчувати недостатній рівень глюкози в крові, що вона, своєю чергою, несвідомо намагається компенсувати завдяки алкоголю.
Іншою причиною проблем зі спиртним може виявитися стрес, зазначили фахівці.
Експерти зі США і Японії порекомендували людям з другою групою крові пити червоне вино у помірних дозах, щоб підтримувати хорошу роботу шлунково-кишкового тракту і розчиняти холестеринові бляшки в організмі. А от під час гучних застіль краще взагалі відмовитися від вживання спиртного.
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