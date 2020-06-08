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До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки

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Ця дівчина скинула 45 кг - фото 1
Ця дівчина скинула 45 кг

Часто для того, аби наважитись на кардинальні зміни, потрібно зробити перший крок – почати. Герої нашої добірки довго відкладали все "на понеділок", але коли взяли себе руки, то змінились до невпізнання.

Звісно, зовнішній вигляд – не найголовніше, але в більшості випадків він дуже тісно пов'язаний зі станом здоров'я, що справді важливо. Людям, які поділились своїми історіями на форумі Redddit, довелось покінчити з попереднім життям, але їхнє перевтілення вражає!

"Я кардинально змінився завдяки відмові від алкоголю і дієті"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408717

"Я схудла всього на 5 кг, але це суттєво позначилося на моїй зовнішності"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408718

"Не питай себе "чому?". Запитай себе "чому ні?"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408716

"Я впевнена, що кожна жінка повинна хоч раз поголити голову"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408725

"До і після. Я скільки часу боровся з облисінням, але тепер поголив голову та почуваюсь відмінно"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408727

"Два з половиною роки тому мій брат перевернув своє життя догори ногами, і я пишаюся ним"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408719

"М / 38. Стартова вага 170 кг, а зараз я важу 108 кг. Цього року хочу схуднути до 95 кг"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408726

"Деяким людям здається, що тут зображені дві різні дівчини, але це просто мої фото до/після"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408720

"Мінус 64 кг за 2 роки (кето і вправи)"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408729

"3 роки і надто багато скинутих фунтів, щоб порахувати"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408733

"Ніколи раніше не публікував щось на Reddit, але хочу поділитися своєю мандрівкою зі 142 до 81 кг. Я такий щасливий, що схуднув"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408730

"Рік тренувань"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408734

"Я вже 3 роки живу без наркотиків"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408721

"Сьогодні мій 200-й день тверезості"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408722

"8 місяців без алкоголю змінили мене"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408723

"888 тверезих днів"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408724

"4 роки тверезості"

До і після: 18 вражаючих перевтілень людей, які взяли себе в руки - фото 408732

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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