Знайшли пухнастого на згарищі в Ірпені: неймовірна історія порятунку кота Бублика

Бійці ЗСУ рятують не лише людей, а й братів наших менших. Так, до рук військових потрапив пухнастик Бублик, котрого знайшли на згарищі в Ірпені.

Зворушливу історію пухнастика розповів український блогер, ветеран АТО, котрий знову захищає Батьківщину, Олексій Петров.

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Так, розповідає військовий, у дім його друзів влучили окупанти. На щастя, усім вдалося вибратися ще до того. Крім, на жаль, кота Бублика. Пухнастий з переляку втік кудись. Сім'я намагалася знайти кота, але нічого не вдалося. Тож довелося покинути рідну домівку без рудого пухнастика. А вже після цього по будинку вдарили загарбники.

"Учора друг уперше був на згарищі. Забрав уцілілу чашку, яку чверть століття тому дарував коханій. Пройшовся по руїнах у пошуках кота. Може він потрапив під російські уламки, то хоч поховати друга по-людськи. Адже стільки радості сім'ї подарував Бублик. Але кота не було. Залишався примарний шанс на диво", – розповів Олексій.

Після цього він вирішив самостійно заглянути до того, що залишилося від помешкання друзів. Він додав, що коти мають властивість повертатися до своїх помешкань. Так і зробив Бублик.

Вийшов із машини і покликав кота. А раптом?! "Бублик! Бублик! Киць-киць-киць!". І коли почув слабке "Мяяяуууу", то не повірив своїм вухам!… Господи! Бути не може! Виявляється, може! Бублик вижив!, – додав він.

Рудий був виснажений, переляканий надзвичайно. Шерсть та вуса кота обгоріли. Але це все дурниці, адже пухнастик вижив. Бублика забрали з собою і вже невдовзі повернуть до рідних.

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