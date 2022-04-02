Доктор Комаровський представив нову біологічну зброю: не втече жоден росіянин

У ці непрості для країни часи важливо зберігати відмінне почуття гумору. І ми дуже вдячні, що доктор Євген Комаровський добряче так повеселив нас.

У своєму фейсбуці він представив новий вид біологічної зброї. Розповідаємо, на що здатна У-2.

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У-2 – бойова етнічна модифікована качка

Це не якась там звичайна качка. Це качка, яка модифікована. Її задача – розпиляти ліки проти Пу-лихоманки, яка останні кілька десятків років поширюється на болотах. Особливість доопрацьованої качки полягає в тому, що ця версія доносить свою діючу речовину до кордонів з Росією. І вже там розпиляє її, щоб позбавити якомога більше мешканців цієї країни від небезпечної недуги.

Доктор Комаровський показав етнічну модифіковану качку У-2:

Симптоми Пу-лихоманки

Люди, хворі на Пу-лихоманку, вважають, що вони найрозумніші та найсильніші. Що вони можуть вчити усіх навколо як їм жити, якою мовою розмовляти. Якщо коротко, то вони не здатні логічно мислити та позбавлені здорового глузду.

Не забув Комаровський розповісти і про небезпечних комарів. Вони особливо спраглі до окупантів. І репеленти, підкреслює лікар, притягують їх ще більше.

Також він нагадав російським найманцям бджіл, яких вивели на Херсонщині. Вони також з величезним задоволенням знешкоджують ворогів.

Як бачите, природа працює проти окупантів на всі 100%. Гаразд, це все ті байки, в які вірять самі російські найманці. Якщо ж серйозно, то вже понад сотня російських "ваньок" лікується у Білорусі від опромінення. Бо хто ж їх просив рити окопи біля Чорнобиля?

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