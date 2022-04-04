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Сміливий пес Патрон допомагає розміновувати Чернігівщину: відео від ДСНС
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Вже відомий талісман чернігівських піротехніків собака на прізвисько Патрон продовжує допомагати рятувальникам. Зараз цей пухнастий колега шукає вибухонебезпечні "подарунки" від російських окупантів.
У ДСНС поділились відео з роботою одного із найвідоміших працівників служби з Чернігівщини, а саме дворічного собаки Патрона. Від самого початку війни він є талісманом та помічником місцевих піротехніків.
Нагадаємо: Не пропустить жодної міни: Чернігівські піротехніки показали свого чотирилапого талісмана
Зараз службовий пес допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети, якими російські окупанти засипали кілька областей.
Хто хороший хлопчик? Патрон на зв'язку! Продовжує допомагати піротехнікам Чернігівщини очищувати землі від російських "подарунків". Маленький пес нагадує про велику небезпеку ВНП і кожного разу сумує, коли хтось не дотримується правил. Тому будьте свідомі, дивіться під ноги і не засмучуйте Патрона, – йдеться у повідомленні.
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