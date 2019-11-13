Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому

У кожних стосунках є хтось охайніший та нечепура. Тому не дивно, що японка вирішила обіграти неакуратність свого чоловіка у фотодоказах. Тепер жінка підкорює мережу та знаходить чимало розуміння серед користувачів. Бо це знайомо кожному!

Пара з Японії має дуже різні думки щодо того, як виглядає прибраний будинок, тому не дивно, що жінка вирішила кумедно боротися з безладом свого чоловіка.

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Для цього вона створила профіль в соцмережі Instagram під назвою "Gomi Sutero" (Викинь своє сміття), де публікує фото "домашніх злочинів" свого коханого. Найвеселіше те, що зараз сторінка має понад 602 тисячі підписників і чимало знайомих та креативних знімків речей не на своєму місці. Час згадати про всіх, хто обожнює розкидати шкарпетки по всьому світу.

Джерело всіх фото: instagram.com/gomi_sutero

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