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Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому

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Неохайний чоловік зібрав 600 тисяч підписників - фото 1
Неохайний чоловік зібрав 600 тисяч підписників / instagram.com/gomi_sutero

У кожних стосунках є хтось охайніший та нечепура. Тому не дивно, що японка вирішила обіграти неакуратність свого чоловіка у фотодоказах. Тепер жінка підкорює мережу та знаходить чимало розуміння серед користувачів. Бо це знайомо кожному!

Пара з Японії має дуже різні думки щодо того, як виглядає прибраний будинок, тому не дивно, що жінка вирішила кумедно боротися з безладом свого чоловіка.

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Для цього вона створила профіль в соцмережі Instagram під назвою "Gomi Sutero" (Викинь своє сміття), де публікує фото "домашніх злочинів" свого коханого. Найвеселіше те, що зараз сторінка має понад 602 тисячі підписників і чимало знайомих та креативних знімків речей не на своєму місці. Час згадати про всіх, хто обожнює розкидати шкарпетки по всьому світу.

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367767

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367768

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367770

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367771

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367772

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367773

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367774

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367775

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367776

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367777

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367778

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367779

Знайомо кожному: японка підкорює Instagram завдяки неохайному коханому - фото 367780

Джерело всіх фото: instagram.com/gomi_sutero

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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