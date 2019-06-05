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Знайомо кожному: кіт з іграшкою розвеселив Reddit

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Що найкраще дарувати котам - фото 1
Що найкраще дарувати котам

Кожен власник кота знає, що улюбленцю доволі складно догодити. Але є одна річ, яка подобається більшості пухнастиків. Готові побачити дуже життєву ситуацію?

На платформі Reddit користувач з ніком softservesof поділився кумедним колажем з іграшкою для кота і самим котом, який за короткий час опинився у топі мережі.

І ще: Ви йому не подобаєтесь: знайдено нового сердитого кота (фото)

Фото зібрало більш як 15 тисяч переглядів та понад 100 коментарів. А все тому, що на ньому можна побачити знімок із запакованою забавкою для пухнастика та розпакованою. Не важко здогадатись, що сподобалось тваринці більше. А напис "Дякую, людино" говорить сам за себе. У вас теж таке порозуміння з пухнастиком? Діліться історіями в коментарях.

Знайомо кожному: кіт з іграшкою розвеселив Reddit - фото 332157

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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