Відчайдушна качка підкорила мережу: епічне фото

У мережі набуває популярності дивне фото з качкою, яка вирішила підкорювати нові вершини і паркани. Користувачам ситуація нагадала популярний серіал від Warner Bros.

На платформі Reddit користувач з ніком GoAskAlice поділився епічним фото качки, яка планувала якимось чином перелізти паркан, але застрягла лапками. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 24 тисячі переглядів та більш як 500 коментарів.

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Як додав автор, він таки врятував відчайдушну птаху. Це заспокоїло користувачів, але нагадало їм популярний мультсеріал Looney Tunes, який колись виходив на екрани та тролив фільми та мультики від Волта Діснея. І справді, з качками краще не сперечатись і не ставати на їх шляху, адже їх може зупинити тільки паркан.

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