Ви йому не подобаєтесь: знайдено нового сердитого кота (фото)

У мережі відшукали нового сердитого котика (Grumpy Cat), який не в захваті від всього і всіх. Принаймні, так здається, якщо подивитись на його вираз мордочки.

Нещодавно мережу розчулила новина про те, що відомий сердитий кіт (Grumpy Cat), який чимало років був зіркою мемів, помер. Але його важливу місію підіймати людям настрій перебрав 6-річний перський кіт з американського міста Остін. Рудий Луї поки має не так багато фанатів, але його вираз мордочки зовсім не поступається попереднику за рівнем "задоволення". Господарі пухнастика пояснюють, що тварина абсолютно здорова, просто має дивну мордочку. Здається, цей улюбленець не в захваті від цього світу.

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Джерело всіх фото: Caters News Agency

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