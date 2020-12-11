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Знайдіть тварину на фото: кумедні кадри, які змушують подивитись двічі

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Собаки, які сховались - фото 1
Собаки, які сховались / Andi M. Johnson

Де собака або де кіт – ось новий тренд серед знімків домашніх улюбленців. Хоч на деяких фото знайти пухнастиків доволі легко, то на інших доводиться добряче придивлятись. Готові підняти собі настрій?

У соцмережах регулярно діляться кумедними фото своїх улюбленців, але особливої уваги заслуговують світлини, на яких тваринки уміло (або не дуже) ховаються. Великі собаки, які забувають про свої розміри, крихітні песики, які зливаються з килимом, а також оптичні ілюзії на природі – це ще не все, що можна побачити у цій підбірці!

І ще: Упіймали на гарячому: епічні фото собак, які добряче провинились

Kristen Muir - фото 438723
Kristen Muir
Bryson Leggitt - фото 438722
Bryson Leggitt
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Alanna John
Brianna Bodin - фото 438720
Brianna Bodin
Patricia McCarthy - фото 438719
Patricia McCarthy
Leslie Swales - фото 438718
Leslie Swales
Jesslin Ortega - фото 438717
Jesslin Ortega
Michelle Mabarak Steiner - фото 438716
Michelle Mabarak Steiner
Vanessa Ryan - фото 438715
Vanessa Ryan
Natashia Saurey - фото 438714
Natashia Saurey
Melanie Loyley - фото 438713
Melanie Loyley
Ashley McAlpin - фото 438712
Ashley McAlpin
Mel Ody - фото 438711
Mel Ody
Katherine Cone - фото 438710
Katherine Cone
Andi M. Johnson - фото 438709
Andi M. Johnson

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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