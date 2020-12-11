Знайдіть тварину на фото: кумедні кадри, які змушують подивитись двічі

Де собака або де кіт – ось новий тренд серед знімків домашніх улюбленців. Хоч на деяких фото знайти пухнастиків доволі легко, то на інших доводиться добряче придивлятись. Готові підняти собі настрій?

У соцмережах регулярно діляться кумедними фото своїх улюбленців, але особливої уваги заслуговують світлини, на яких тваринки уміло (або не дуже) ховаються. Великі собаки, які забувають про свої розміри, крихітні песики, які зливаються з килимом, а також оптичні ілюзії на природі – це ще не все, що можна побачити у цій підбірці!

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Kristen Muir

Bryson Leggitt

Alanna John

Brianna Bodin

Patricia McCarthy

Leslie Swales

Jesslin Ortega

Michelle Mabarak Steiner

Vanessa Ryan

Natashia Saurey

Melanie Loyley

Ashley McAlpin

Mel Ody

Katherine Cone

Andi M. Johnson

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