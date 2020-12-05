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Холостячка Топ-модель по-українськи

Як правильно позувати: фото котів, які перевершують світових моделей

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Дуже фотогенічні коти - фото 1
Дуже фотогенічні коти

Якщо комусь і потрібен доказ того, що коти - це найкращі моделі у світі, то ці кадри впевнять будь-кого! Якими б паскудниками пухнастики інколи не були, але від них важко відвести погляд!

На платформі Reddit є окремий розділ, присвячений саме прекрасним котам, які здатні перевершити навіть супермоделей. І для цього їм не потрібно навіть позувати, адже ці домашні улюбленці можуть просто сидіти чи лежати, але й цим викликають бажання негайно їх пообіймати.

І ще: Провальна бійка між котами розсмішила мережу (відео)

Якщо у вас досі не виникло бажання завести кота, то наступні фото можуть виправити ситуацію. Попереджаємо: рівень краси надто високий!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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