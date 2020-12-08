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Упіймали на гарячому: епічні фото собак, які добряче провинились

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Собаки, яких упіймали на гарячому - фото 1
Собаки, яких упіймали на гарячому

Хоч собаки і вважають найкращими друзями людей, але навіть вони інколи поводяться, як справжні покидьки. У мережі діляться фото чотирилапих пустунів, який упіймали на місці "злочину", і від цих кадрів важко втримати усмішку!

Власники собак дуже добре знають, яке це щастя мати поряд такого друга. Вони завжди раді вас бачити, а також готові супроводжувати всюди, особливо, якщо ви йдете на вулицю чи до ванної. Однак навіть собаки не бувають ідеальними. Тоді страждають меблі, їжа та все, що потрапляє під зацікавлені лапи і зуби.

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Тому не дивно, що користувачі інтернету регулярно публікують кумедні фото своїх домашніх улюбленців на місці злочину. Найвеселіше у цій ситуації те, що собаки реально розуміють, що провинились.

Sarah Drinnenberg - фото 438337
Sarah Drinnenberg
Mike Hock - фото 438336
Mike Hock
Emily Nguyen Proctor - фото 438335
Emily Nguyen Proctor
Cayla Rubacky - фото 438334
Cayla Rubacky
Corrine Cooper - фото 438332
Corrine Cooper
Jaimie McGinnis - фото 438331
Jaimie McGinnis
Lisa Nolen - фото 438330
Lisa Nolen
Michaela Ratajczak - фото 438329
Michaela Ratajczak
Mayra Titus - фото 438328
Mayra Titus
Kayla Robinson - фото 438327
Kayla Robinson
Samantha Urton - фото 438326
Samantha Urton
Sashinka Bogatova - фото 438325
Sashinka Bogatova
Ross Boorman - фото 438324
Ross Boorman
Упіймали на гарячому: епічні фото собак, які добряче провинились - фото 438323
Danielle Vandyke - фото 438322
Danielle Vandyke
Billie Jack - фото 438321
Billie Jack
Katrina Loprete - фото 438320
Katrina Loprete

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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