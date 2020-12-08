Упіймали на гарячому: епічні фото собак, які добряче провинились

Хоч собаки і вважають найкращими друзями людей, але навіть вони інколи поводяться, як справжні покидьки. У мережі діляться фото чотирилапих пустунів, який упіймали на місці "злочину", і від цих кадрів важко втримати усмішку!

Власники собак дуже добре знають, яке це щастя мати поряд такого друга. Вони завжди раді вас бачити, а також готові супроводжувати всюди, особливо, якщо ви йдете на вулицю чи до ванної. Однак навіть собаки не бувають ідеальними. Тоді страждають меблі, їжа та все, що потрапляє під зацікавлені лапи і зуби.

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Тому не дивно, що користувачі інтернету регулярно публікують кумедні фото своїх домашніх улюбленців на місці злочину. Найвеселіше у цій ситуації те, що собаки реально розуміють, що провинились.

Sarah Drinnenberg

Mike Hock

Emily Nguyen Proctor

Cayla Rubacky

Corrine Cooper

Jaimie McGinnis

Lisa Nolen

Michaela Ratajczak

Mayra Titus

Kayla Robinson

Samantha Urton

Sashinka Bogatova

Ross Boorman

Danielle Vandyke

Billie Jack

Katrina Loprete

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