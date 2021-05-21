Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Євробачення Холостяк

Знайдіть собаку, який вкрав сосиску: захоплива головоломка для найуважніших

  • 86
Головоломка - фото 1
Головоломка / tofflondon

Підготували для вас цікаву головоломку, яка спантеличить кожного. У ній вам потрібно знайти собаку, який вкрав сосиску з барбекю. Успіху!

Це завдання придумав продавець годинників Toff London, пише Daily Mail. Так, на знімку зображено безліч собак і сосисок, розкиданих між тваринами – це й ускладнює завдання. Крім цього, відволікають увагу й інші чинники, наприклад, різні породи собак, в тому числі далматинці, хорти та інші.

І ще: Дівчина, яка зникає: цю оптичну ілюзію здатні розгадати лише найуважніші

Знайдіть собаку, який вкрав сосиску: захоплива головоломка для найуважніших - фото 460416

А ще у деяких собак є бургер або кістка в роті, і на всій картинці є зв'язки сосисок, але тільки в одного собаки одна ковбаса в роті.

Директор компанії Toff London зазначив, що немає нічого кращого, ніж зв'язок між господарем і його собакою. "Ось чому ми випустили широкий асортимент годинників з собачою тематикою, щоб ви могли відповідати своєму пухнастому другу! Ми сподіваємося, що наша головоломка сподобається як любителям собак, так і любителям головоломок", – додав чоловік.

Якщо раптом ви здалися, ось відповідь:

Знайдіть собаку, який вкрав сосиску: захоплива головоломка для найуважніших - фото 460415

Читайте також: Як правильно наливати воду у форми для льоду: лайфхак у відео

пропозиції партнерів
Новини