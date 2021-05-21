Знайдіть собаку, який вкрав сосиску: захоплива головоломка для найуважніших

Підготували для вас цікаву головоломку, яка спантеличить кожного. У ній вам потрібно знайти собаку, який вкрав сосиску з барбекю. Успіху!

Це завдання придумав продавець годинників Toff London, пише Daily Mail. Так, на знімку зображено безліч собак і сосисок, розкиданих між тваринами – це й ускладнює завдання. Крім цього, відволікають увагу й інші чинники, наприклад, різні породи собак, в тому числі далматинці, хорти та інші.

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А ще у деяких собак є бургер або кістка в роті, і на всій картинці є зв'язки сосисок, але тільки в одного собаки одна ковбаса в роті.

Директор компанії Toff London зазначив, що немає нічого кращого, ніж зв'язок між господарем і його собакою. "Ось чому ми випустили широкий асортимент годинників з собачою тематикою, щоб ви могли відповідати своєму пухнастому другу! Ми сподіваємося, що наша головоломка сподобається як любителям собак, так і любителям головоломок", – додав чоловік.

Якщо раптом ви здалися, ось відповідь:

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