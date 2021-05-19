Дівчина, яка зникає: цю оптичну ілюзію здатні розгадати лише найуважніші

Користувачі Reddit активно обговорюють загадковий знімок зникаючої дівчинки. Юзери все ніяк не зрозуміють: це чергова оптична ілюзія чи хтось просто вчиться працювати в фотошопі.

Як з'ясувалося, ця фотографія цілком реальна. Але що у ній не так можуть помітити тільки найуважніші.

І ще: Повідомлення з минулого: хлопець розвеселив фото перед переїздом

Отже, на знімку від користувача Reddit дитина в топі рожевого кольору тримає іграшку, але візуально створюється враження, що ноги і тулуб – під землею. Щоб зрозуміти, в чому фокус, зверніть увагу на руку дівчинки – вона сперлася на кам'яну стіну, що зливається з бруківкою.

Читайте також: Красуня показала, як змінюється фігура після одного перекусу (відео)