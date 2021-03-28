Здивований пес перед телевізором підкорив мережу: кумедне відео

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже можуть всього за мить викликати чимало позитивних емоцій. І цей собака не став винятком з правил!

На платформі Reddit користувач з ніком wilymon поділився смішним відео зі своїм собакою, яке стрімко підкорює топи. За кілька годин допис зібрав понад 12 тисяч балів та майже 80 коментарів.

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А все тому, що спільний перегляд програм про природу перетворився у справжній стрес для пухнастика. В один момент білка, яку можна було побачити на екрані, раптово втекла вбік. Зрозуміло, що вона просто зникла з кадру, але для собаки це вказувало лише на одне: маленьке руде створіння зараз прямісінько у них вдома! Вираз мордочки головного героя важко передати словами:

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