Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Чому насправді коти кусають та облизують господарів

  • 0
Чому коти кусають і облизують людей - фото 1
Чому коти кусають і облизують людей

Власники котів добре знають, що інколи їхні улюбленці перетворюються у справжню машину для кусання або облизування. А чому тваринки так роблять? Про це розповіла тіктокерка

Блогерка з ніком onepurrfectcat активне веде профіль у ТikTok, де ділиться милим та цікавим контентом про котів та собак. На її роликах можна побачити, як пухнастики комунікують між собою, а також дізнатись, чому вони роблять певні речі. Нещодавно дівчина пояснила, з чим пов'язані раптові "кусь" від котиків.

І ще: В Арктиці вперше помітили риб, що світяться (відео)

Така "лагідна агресія" дуже поширена серед юних пухнастиків, але це не означає, що тваринка реально хоче поквитатись з вашою рукою чи ногою. Насправді коти автоматично намагаються упіймати все, що рухається.

@onepurrfectcat

Like this for more cat facts!! ##ShowerWithMoxie ##EnvisionGreatness ##cat ##facts ##fyp ##catlover ##kitten ##viral ##xyzbca

♬ Drive Forever - Remix - Sergio Valentino

Але чому після укусів пухнастики облизують своїх господарів? Це зовсім не пов'язано з відчуттям вини, як припускає чимало людей. Насправді так кіт запрошує людину погратися ще. Коли ж одні коти облизують інших, то так вони проявлять турботу.

@onepurrfectcat

Another cat fact !! ##BiggerIsBetter ##ShowerWithMoxie ##EnvisionGreatness ##cats ##catsoftiktok ##fyp ##catlover ##kitten ##fyp

♬ Drive Forever - Remix - Sergio Valentino

Читайте також: Вередливий лебідь годинами безперервно стукає у двері, тероризуючи жителів міста

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини