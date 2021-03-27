Чому насправді коти кусають та облизують господарів

Власники котів добре знають, що інколи їхні улюбленці перетворюються у справжню машину для кусання або облизування. А чому тваринки так роблять? Про це розповіла тіктокерка

Блогерка з ніком onepurrfectcat активне веде профіль у ТikTok, де ділиться милим та цікавим контентом про котів та собак. На її роликах можна побачити, як пухнастики комунікують між собою, а також дізнатись, чому вони роблять певні речі. Нещодавно дівчина пояснила, з чим пов'язані раптові "кусь" від котиків.

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Така "лагідна агресія" дуже поширена серед юних пухнастиків, але це не означає, що тваринка реально хоче поквитатись з вашою рукою чи ногою. Насправді коти автоматично намагаються упіймати все, що рухається.

Але чому після укусів пухнастики облизують своїх господарів? Це зовсім не пов'язано з відчуттям вини, як припускає чимало людей. Насправді так кіт запрошує людину погратися ще. Коли ж одні коти облизують інших, то так вони проявлять турботу.

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